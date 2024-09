Történelmi eredményt értek el Orbán szövetségesei, de akár a vesztesek koalíciója is megalakulhat Bécsben

Bauer ehhez hozzáfűzte, hogy fontos tényező, hogy a Fidesz és az FPÖ az unióban egy pártcsaládban van. Ha az FPÖ kerülne kormányra, akkor a pártközi kapcsolatok államközi kapcsolatokká válhatnának.

A résztvevők abban is egyetértettek, hogy a Zöldek, a Szociáldemokraták és a kormánykoalíció is leszerepelt.

Bauer Bence úgy fogalmazott, ahogy Németországban is, úgy Ausztriában is véget ért a zöld hegemónia. Hozzátette, ezek a pártok már nem a környezetvédelmi kérdésekkel foglalkoznak, hanem identitáspolitikai kérdéseket tettek a középpontba. A Zöldek problémát jelentenek a többi pártnak, mivel a választók úgy tűnik, hogy minden pártot „megbüntetnek”, amely összeáll a Zöldekkel.

Hajdú András arról beszélt, ha az FPÖ nem kerül kormányra, Kickl ezt a helyzetet is kihasználhatja arra, hogy tovább növelje a párt támogatottságát. Azt is felidézte, hogy amikor korábban az FPÖ kormányon volt, akkor belső problémák jelentek meg a pártban. Arra is felhívta a figyelmet, hogy fontos lesz figyelni a tartományi eredményeket is, hiszen akár több tartományi miniszterelnököt is adhat a Szabadságpárt, amely az osztrák rendszerben igen fontos pozíció.

Nagy Andor ehhez hozzátette, hogy az FPÖ, ha nem kerül komrányra, akkor is jó helyzetben van, hiszen a közéletet meghatározó témák a belátható jövőben nem fognak változni, emiatt nem várható, hogy a párt épszerűsége csökkenne. Arra is felhívta a figyelmet, hogy közeleg az elnökválasztás is.

Egy jó jelölttel esélyük lehet arra, hogy a következő elnököt ők adják.

Bauer Bence úgy értékelt, hogy az Az SPÖ a történelmük legrosszabb eredményt érték el. Az ÖVP történelmének harmadik legrosszabb eredménye a mostani. Sebastian Kurz nélkül gyakorlatilag 10 százalékot veszítettek. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a korábbi kancellár nem zárta ki a visszatérét.

A résztvevők az Szociáldemokraták rossz eredményét a belső konfliktus okozták. Az is kérdés, hogy a párt vezetése túléli-e a mostani eredményeket.