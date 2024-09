Ráolvasták Németország fejére a napokban nyugdíjazott „willkommenskulturt” – már a választást is emlegetik

Ausztria szintén nem örült a német intézkedésnek. Gerhard Kramer belügyminiszter a német médiának azt nyilatkozta, hogy

Ausztria nem fogadja el, hogy a határon visszafordítsák az embereket.”

Majd arra utasította az osztrák rendőrséget, hogy ezt ne engedjék meg. Theresa Kuhn, az Amszterdami Egyetem európai tanulmányok professzora szerint a német lépés elsősorban szimbolikus, amely a német választók növekvő elégedetlenségére reagál, mivel a bevándorlásellenes AfD folyamatosan erősödik.

„Nemcsak az AfD, hanem a centrista pártok is nagy nyomást gyakoroltak a kormányra, hogy szigorúbb migrációs politikát vezessen be. Ennek most ez lett az eredménye. A kérdés most az, hogy az intézkedés valóban csökkenti-e a bevándorlást” – mondta Kuhn. „Feltételezem, hogy nem, de

a kormánypártok azt a látszatot kelthetik, hogy foglalkoznak a problémával, és azt remélik, ezzel jó pontokat szerezhetnek a választóknál”

– fogalmazott.

***