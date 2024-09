Németország Titanicja

Mostanra ugyanis kialakult ugyanez az érzület az AfD, kisebb részben a BSW, valamint az összes többi jelenleg vagy korábban kormányzó párt voksolóiban. A két protestpárt szavazói a társadalom és a gazdaság tönkretételével vádolják az eddig kormányzó pártokat, utóbbiak szimpatizánsai pedig a demokrácia és az emberi jogok leépítésével vádolják az AfD-t és vérmérséklettől függően a BSW-t. Nem egyszerűen arról van szó, hogy ezek a pártok valamivel kevesebb mint 50 százalékot kaptak mindkét tartományban, hanem arról is, hogy a közvélemény-kutatók szerint nincsenek többségben azok a választók, akik szerint megengedhető e két szervezet kormányzati részvétele. Így aztán az establishment pártjai – különösen az AfD-vel szemben – a tűzfalat nem úri passzióból, hanem szavazóik nyomására tartják fenn. A polarizációt érzékeltetendő: tanúi voltunk Erfurtban a választás előtt és után is olyan tömegtüntetésnek, amelyen a tizenszázalékos kormánypártok szimpatizánsai egy ellenzéki párt betiltásáért tüntettek – ennyire még Magyarország sem szélsőségesen polarizált hely. A saját fülünkkel hallottuk azt is, ahogy Reinhard Hauke erfurti katolikus segédpüspök a választás napján a tartományi főváros Szűz Mária-székesegyházában alig burkoltan az AfD és a BSW ellen prédikált.

Türingiában az utóbbi öt évhez hasonlóan most sem számíthatunk többséggel bíró kormányra, a legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy a Baloldal visszaadja a CDU múltkori szívességét, és kívülről tolerál egy kisebbségi CDU–SPD-nagykoalíciót – de lehet, hogy ezt is csak a BSW-vel együtt tudja majd megtenni. Szászországban viszont Michael Kretschmer miniszterelnök mindenképpen többségből szeretne kormányozni. Erre van is mód, de nem egyszerű: egy CDU–SPD–BSW-koalíció kétfős többséggel kormányozhatna – de ehhez a kereszténydemokratáknak és a szocdemeknek teljesíteniük kellene Sahra Wagenknecht kőkemény követelését, és az Ukrajna-politikában békepárti irányt kellene venniük.