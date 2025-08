Kiakadt az MCC Feszten a német politika, megszólalt az érintett

Komoly felbolydulást okozott a német politikában az MCC Feszt egyik panelbeszélgetése, ahol az MCC Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért szervezésében Saskia Ludwig, a CDU egyik keletnémet Bundestag-képviselője beszélgetett az intézet igazgatójával, Bauer Bencével, valamint Maximilian Tichy újságíróval, a vezető német liberális-konzervatív hírportál, a Tichys Einblick videó rovatának vezetőjével. (A panelbeszélgetésről szóló tudósításunkat itt találják.)

A botrányt azonban kivételesen nem a panelbeszélgetés tartalma okozta, hanem a nézőközönség – a nézőtér első sorában foglalt ugyanis helyet Alice Weidel, aki párjával együtt Magyarországon nyaralt.

Weidellel Ludwig a panel előtt és után is kezet fogott, beszélgetett – ebből pedig a német baloldali média és pártok azt szűrték le, hogy a CDU és az AfD együttműködéséről egyeztettek.

A botrányról most cikket írt a jelenlévő Maximilian Tichy is. „Drámai hír kísért a médiában: Saskia Ludwig CDU-s képviselő Alice Weidellel Magyarországon egyeztet a tűzfal végéről. Ez hamis. A Tichys Einblick ott volt. A jó modorra nem csak a Bundestagban, de Magyarországon is szükség van” – írja Tichy, aki szerint Ludwiggal csak azt csinálták, „amit az ember akkor tesz, amikor olyasvalakivel találkozik, akit ismer: úgy Ludwig, mint én kezet ráztunk vele (és ezt nem is bánom!)” Úgy látja: minderre csak azért volt lehetőség, mert

Magyarországon a politikai párbeszéd „olyan színpadon tud zajlani, amit nem függönyöznek el a közönség elől”.

Ironizálva Tichy úgy fogalmaz: „Ludwig képviselő súlyos hibát vétett: nem utasította ki azonnal a rendezvényről Alice Weidelt. Nem is emelte fel mutatóujját, hogy előadást tartson a demokráciáról. nem fenyegette az öklével, hanem üdvözlésre nyújtotta Weidelnek bizonyítottan tőrmentes kezét, és Weidel asszonnyal a jó időről, az izgalmas rendezvényről és nyaralási terveiről csevegett”.

„Az, hogy ebből a találkozásból botrány lett, maga a vegytiszta német oknyomozó újságírás” – írja Tichy, emlékeztetve arra, hogy Saskia Ludwig „CDU-s forradalmár”, hiszen az ő egyik tweetje indította el azt a botrányt, melynek eredményeképpen végül megbukott a szociáldemokrata SPD woke alkotmánybíró-jelöltje, Frauke Brosius-Gersdorf, akit eredetileg támogatott volna a CDU vezetése.

Maximilian Tichy megpendíti azt is, hogy Alice Weidelnek Berlinben több testőrrel kell járnia,

míg „Magyarországon erre nem volt szükség”.

Nyitókép: AFP