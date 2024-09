Megtört a jég: Olaf Scholz arról beszélt, az oroszokat is be kell vonni a következő békekonferenciába

Nyitókép: Michael Bahlo / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Olaf Scholz német kancellár a ZDF német közszolgálati televíziónak adott belpolitikai és külpolitikai témákat is érintő éves nyári interjújában vasárnap este az ukrajnai háborúval kapcsolatban kiemelte, hogy a német kormány továbbra is határozottan támogatja Ukrajnát az Oroszország elleni harcában, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy véleménye szerint a következő békekonferenciába Oroszországot is be kellene vonni.

„Úgy vélem, hogy

most jött el az a pillanat, amikor meg kell beszélnünk, hogyan tudnánk gyorsabban kijutni ebből a háborús helyzetből

annál, amit a jelenlegi helyzet mutat” – fejtette ki Scholz.

„Minden bizonnyal lesz még egy békekonferencia” – mondta a kancellár és hozzátette: