Nógrádi: Egy szó sem igaz abból, amit Zelenszkij mond, de jól hangzik (VIDEÓ)

Mint ismert, szerdán több ukrán miniszter is benyújtotta lemondását a parlamentnek, köztük Denisz Maljuszka igazságügyi miniszter, Olekszandr Kamisin, a stratégiai iparágakért felelős miniszter, valamint Ruszlan Sztrilec, a környezetvédelmi tárca vezetője. De a névsorban ott szerepelt Dmitro Kuleba külügyminiszter is, akinek a távozása több szakértő szerint is egy új korszakot vetít előre.