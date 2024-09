Válságmenedzselés vagy sratégiai átalakítás? Kuleba távozása új korszakot vetít előre

Nyitókép: Viacheslav Ratynskyi / ANADOLU / Anadolu via AFP

Mint ismert, Dmitro Kuleba külügyminiszter lemondása szerdán komoly nemzetközi visszhangot keltett. A Bloomberg készített is egy beszámolót arról, hogy mit is jelenthet pontosan a távozási szándéka. A 43 éves Kuleba az ország eddigi legfiatalabb külügyminisztere volt, aki a nemzetközi politikában is fontos szerepet töltött be, rendszeresen tárgyalt a világ vezető hatalmaival. Lemondása azonban komoly kérdéseket vet fel mind a partnerek, mind az ukrán közvélemény szemében.

Az ukrán kormány átalakítása különösen zavaros időszakban történik. Alig egy hónapja, hogy ukrán katonák betörtek az oroszországi Kurszk területére, miközben a Donbaszban az orosz csapatok egyre nagyobb területeket szereznek meg. Ezzel párhuzamosan az ukrán energetikai infrastruktúra súlyos károkat szenvedett az orosz támadások következtében, miközben az IMF nyomást gyakorol Kijevre a valuta leértékelése érdekében.

Volodimir Zelenszkij elnök igyekezett hűteni a kedélyeket, mondván, hogy „meg kell erősítenünk bizonyos területeket a kabinetben, a személyzeti döntések már előkészültek.” Ez az üzenet azonban nem oszlatja el teljesen a bizonytalanságot, hiszen kérdéses, hogy Kuleba távozása és a kormányátalakítás mennyire volt előre megtervezett, vagy inkább válságmenedzselés zajlik az ukrán vezetés részéről.

Ki lesz Kuleba utódja?

Az ukrán külpolitika szempontjából különösen fontos kérdés, hogy ki lesz Kuleba utódja. Egyes források szerint Andrij Szibiha, a jelenlegi helyettes kerülhet a külügyi tárca élére. Szibiha neve azonban nem csak szakmai kompetenciái miatt kerül előtérbe: őt Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetőjének emberének tartják. Jermakról az a hír járja, hogy egyre nagyobb hatalom összpontosul a kezében, és szisztematikusan növeli befolyását Ukrajnában, ami újabb kérdéseket vet fel a hatalom koncentrációjáról az országban.

A lemondás és az átalakítások kapcsán az is felmerül, hogy a kormány fáradtságát szeretnék orvosolni, és új lendületet adni a háborúval megterhelt adminisztrációnak. Zelenszkij kijelentette, hogy a bel- és külpolitika bizonyos területein „némileg más hangsúlyokat” vár, de részleteket nem árult el. Az átalakítások azonban az elnöki hivatal mellett az állami tulajdonú cégeket is érintik, ahol szintén vezetőcserék zajlanak.