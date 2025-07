Nógrádi figyelmeztet: feneketlen árokba került Ukrajna, mindenki torkig van Zelenszkijjel

Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő az Ultrahang legutóbbi műsorában részletesen értékelte az orosz–ukrán háború legfrissebb fejleményeit. Elemzésében kitért a béketárgyalások állására, az Egyesült Államok és Oroszország közötti geopolitikai játszmára, valamint Ukrajna belső politikai és gazdasági kihívásaira is.

A szakértő szerint az isztambuli tárgyalásokon korábban körvonalazódott egy esetleges megállapodás, de jelenleg az oroszok – különösen Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő – nyilatkozatai alapján semmi nem utal arra, hogy bármilyen előrelépés történt volna.

Oroszország ugyanis tapodtat sem enged feltételeiből: Ukrajna nem lehet NATO-tag, semleges státuszt kellene elfogadnia, és el kellene ismernie a Krím és a Donbasz régiók elvesztését.

Zelenszkij ráadásul továbbra is fenntartja a tárgyalási tilalmat Vlagyimir Putyinnal szemben – bár ennek jogi értelmezése körül jelenleg is viták zajlanak –, amivel gyakorlatilag ellehetetleníti a magas szintű egyeztetéseket.

Tele a hócipő

Nógrádi szerint a háborús nyomás nem csak a harctéren érezhető, hanem diplomáciai síkon is. A szakértő úgy látja, az Egyesült Államok célja a háború lezárása lenne, hogy politikailag és gazdaságilag is új megállapodásokat tudjon tető alá hozni Oroszországgal. Ugyanakkor Putyin célja változatlan: katonai győzelmet aratni, amit belpolitikai legitimitása szempontjából is elengedhetetlennek tart.

Ukrajna tehát katonailag és gazdaságilag is mély árokba került, amiben csak egyre lejjebb és lejjebb kerül.

Az ukrán haderő legjobb esetben is csak a négy megszállt megye visszafoglalásáig juthat, de Nógrádi szerint ettől is messze vannak. Az oroszok egyelőre ugyan nem képesek teljes győzelemre, de stabilan tartják állásaikat.

Mindeközben Ukrajna jelentős külföldi támogatásra szorul, hogy elkerülje a végleges gazdasági összeomlást.

Az új ukrán miniszterelnök, Julija Szviridenko bejelentette, hogy az ország további, akár 75 milliárd dolláros támogatást kérhet a Nemzetközi Valutaalaptól. Nógrádi azonban kétségbe vonja, hogy ez a pénz hatékonyan eljut a célig, és rámutat: a nyugati donorok is egyre kritikusan tekintettek a korrupcióellenes reformok megkerülésére.