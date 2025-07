Nahát, a Politico is kimondta: Ukrajna vezetése Ukrajna ellensége

A Politico szerint ellenzéki képviselők és civil szervezetek már „régóta figyelmeztetnek erre”, miközben az elnöki adminisztráció egyre több hatalmat ragad magához, gyengíti a többi kormányzati és regionális intézményt – beleértve az ország parlamentjét –, miközben megfélemlíti a kritikusokat, rágalomkampányokat folytat ellenük, és orosz ügynököknek bélyegzi őket.

A Politico azt írja,

a demokratikus visszaesés mértéke ezen a héten vált világossá, miután Volodimir Zelenszkij kiiktatta Ukrajna két kulcsfontosságú korrupcióellenes ügynökségét.

A lap arról is beszámol, hogy az elnök lépése tömeges tiltakozásokat váltott ki az ország fővárosában. Kijevben több ezer tüntető gyűlt össze az elnöki hivatal közelében, miközben veteránok, aktív szolgálatot teljesítő katonák és civilek tömegei demonstráltak több tucat más városban, köztük Lvivben, valamint a frontvonalhoz közeli Odesszában és Dnyipróban. A tüntetések ellenére Zelenszkij jóváhagyta az új törvényt, amely jelentősen korlátozza a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Szakosított Korrupcióellenes Ügyészség (SAP) jogköreit. „Tudja, hogy az Egyesült Államok nem fog nyomást gyakorolni rá” – mondta egy korábbi ukrán miniszter a Politicónak.

A Politico szerint Zelenszkij azért korlátozza a korrupcióellenes szervek hatásköreit, mert azok egyre közelebb kerültek a kormány korrupciós ügyeihez.

Az új narratíva egyszerű: vagy Zelenszkij mellett vagy, vagy orosz ügynök”

– tette hozzá a Politicónak nyilatkozó korábbi miniszter. „Tudja, hogy a MAGA megpróbálja felderíteni a dollármilliárdok ellopását. Jobb, ha az amerikai politikusok és médiaszemélyiségek panaszkodnak a korrupcióról, mint hogy egy olyan hivatal legyen ott, amit nem ő irányít, és ténylegesen tenni akar a korrupció ellen” – fogalmazott.

Kedd esti beszédében Zelenszkij biztosította az ukránokat, hogy nincs szándékában aláásni a korrupcióellenes ügynökségek munkáját, utalva arra, hogy a változtatásokra az ügynökségek orosz befolyástól való megvédése érdekében van szükség. „A korrupcióellenes infrastruktúra működni fog, csak orosz befolyás nélkül – ezt meg kell tisztítani. És több igazságosságra van szükség” – jelentette ki az ukrán elnök. Azonban sem Zelenszkij, sem az elnök kabinetfőnöke, Andrij Jermak nem mutatott be bizonyítékot arra, hogy Moszkva pontosan miként befolyásolhatta volna bármelyik ügynökséget.

Leszija Vaszilenko, az európai-párti Holosz párt ellenzéki képviselője rossz és helytelen döntésnek minősítette a korrupcióellenes hivatalok felszámolását. A Politicónak nyilatkozva azt mondta: „Nagyon büszke vagyok az ukránokra, akik az utcára vonultak, hogy kiálljanak azért, ami helyes, és azért az Ukrajnáért, amit az emberek valóban szeretnének.” De figyelmeztetett arra is, hogy „nagyon nehéz időszakban vagyunk. Az utolsó dolog, amire szükségünk van, egy forradalom a háború közepén.”

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy Marta Kos, az Európai Unió bővítési biztosa is megszólalt az üggyel kapcsolatban. Még a törvény jóváhagyása előtt azt írta, hogy a helyzet ártani fog Ukrajna csatlakozási tárgyalásainak. „A NABU-hoz és a SAP-hoz hasonló független testületek elengedhetetlenek Ukrajna EU-s útjához” – fogalmazott. Eközben a G7-országok kijevi nagykövetei is közös nyilatkozatot adtak ki, amelyben „súlyos aggodalmuknak” adtak hangot a helyzettel kapcsolatban. Más brüsszeli magas rangú tisztviselők is kifejezték rosszallásukat, köztük Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, aki válaszokat követelt Zelenszkijtől.

Mikola Knyazsickij ellenzéki képviselő szintén egyetért azzal, hogy az ügynökségek kiiktatásának kiváltó oka az volt, hogy azok az elnökhöz közel álló emberek korrupciós ügyeit célozták. „A NABU közel állt ahhoz, hogy vádakat emeljen több rendkívül befolyásos ember ellen, és a hatóságoknak sürgősen védeniük kellett magukat” – mondta a Politicónak. Azt is hozzátette, hogy Zelenszkij és Jermak úgy érezték, megúszhatják az ügynökségek függetlenségének korlátozását. „Azt hiszik, hogy sem az EU, sem az Egyesült Államok nem fog akkora érdeklődést mutatni a korrupcióellenes hivatalok tevékenysége iránt, mint korábban, mivel továbbra is kénytelenek lesznek támogatni Ukrajnát” – mondta a politikus.