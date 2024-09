Óriási pofont kapott a német kormány, kérdés, túlélik-e

Türingia

Alig több mint kétmilliós lakosságával Türingia Németország egyik legkisebb tartománya, de a mostani választást megelőzően, és azt követően is majdnem minden, a politikában érdekelt szem az erfurti tartományi parlamentre szegeződik. Ugyanis az előrejelzések és most már a hivatalos eredmények szerint is

itt lett először legerősebb politikai erő az AfD, ami egy tabukérdésnek számított eddig Németországban.

Mindazonáltal a tartomány eddig is egyfajta kísérleti terepnek számított a német belpolitikában. 1990 és 2014 között folyamatosan a CDU volt a legerősebb erő és adta a helyi miniszterelnököt, 1994 és 2009 között ráadásul mindössze három párt – a CDU, a kommunista utódpárt, a Die Linke (2005-ig PDS) és az SPD – ült a parlamentben. Ezt követően 2014-ben itt választottak meg először – és eddig utoljára – Die Linke-s miniszterelnököt a ma is regnáló Bodo Ramelow személyében egy tartományi kormány élére. Akkor egyébként a CDU végzett az élen, azonban nem tudott kormányt alakítani, így lett Ramelow kormányfő egy Balpárt-SPD-Zöldek (vörös-vörös-zöld) koalíció élén.

Öt évvel ezelőtt, 2019-ben a Die Linke még tovább tudta növelni támogatottságát és történelmi 31 százalékot ért el, először válva legerősebb erővé egy választáson Németországban. Mindazonáltal a korábbi Ramelow-koalíció nem tudta megszerezni az abszolút többséghez szükséges mandátumok számát, így 2020. február 5-én Bodo Ramelow a miniszterelnök személyéről szóló titkos szavazás első két fordulójában megbukott. A szavazás harmadik fordulójában, amelyben a jelöltnek már nem szükséges a képviselők abszolút többségének a szavazata, Thomas Kemmerichet, az FDP politikusát – aki most pártjának csúcsjelöltje volt – meglepő módon egyszerű többséggel, nyilvánvalóan a CDU, FDP és az AfD szavazataival, miniszterelnökké választották. Az, hogy Kemmerich elfogadta a miniszterelnök-választás eredményét és az AfD szavazataival lett miniszterelnök, Németország-szerte óriási felháborodást váltott ki. A helyzet ráadásul odáig fajult, hogy Angela Merkel (CDU) akkori kancellár dél-afrikai hivatali látogatása sajtótájékoztatóján »megbocsáthatatlannak« nevezte a választást és annak elfogadását, ezért kijelentette, hogy »az eredményt semmissé kell tenni«. Merkel ezen kijelentését később a Szövetségi Alkotmánybíróság az AfD keresetére később elítélte, ugyanis a korábbi kancellár megsértette a semlegesség követelményét és az AfD-nek a pártok közötti esélyegyenlőséghez való jogát. A – többek között saját pártján belülről érkező – kritikák nyomására Kemmerich néhány nappal később lemondott és csak ügyvezetői minőségben maradt hivatalában. Mivel még minisztereket sem nevezett ki, a tartományi kormány kizárólag ő volt egy személyben, a minisztériumokat államtitkárok vezették. Majd 2020. március 4-én a türingiai tartományi parlament újabb kísérletet tett a miniszterelnök megválasztására, és a harmadik fordulóban Bodo Ramelowt végül egyszerű többséggel ismét miniszterelnökké választották. Mindazonáltal, mivel új választást nem írtak ki, a Die Linke, az SPD és a Zöldek kisebbségben kormányoztak és az ellenzék szavazatira voltak utalva. Ezen probléma megoldásának az alapja a koalíció pártjai és a CDU közötti úgynevezett stabilitási paktum volt, amely előírta, hogy a frakcióknak meg kell állapodniuk a költségvetés kérdésében és további projektekben, hogy azokat a szükséges többséggel el tudják fogadni a tartományi parlamentben. A megállapodás további része volt, hogy 2021 tavaszán feloszlatják a parlamentet és új választásokat írnak ki. Ezt a koronavírus-járvány miatt elhalasztották, és a választást így a 2021-es Bundestag választásokkal egy időben akarták volna megtartani. Előzetesen azonban bizonytalan volt, hogy a négy frakció együttesen eléri-e a parlament feloszlatásához szükséges kétharmados többséget, mert néhány képviselő jelezte, hogy nem támogatja majd az indítványt. Így a Die Linke és a Zöldek nem látták biztosítottnak az AfD-től független többséget, ezért visszavonták erre vonatkozó beterjesztésüket. Ennek köszönhetően további tabudöntésekre is sor került a jelenlegi törvényhozási időszakban Türingiában. Az ellenzéki CDU és FDP ugyanis az AfD szavazataival vitt keresztül több technikai, szakmai törvénytervezetet is (például a szélenergiára és az ingatlanátruházási adóra vonatkozó beterjesztéseket), amelyeket szintén óriási felháborodás követett országszerte. A kritikusok ezt az AfD-vel szembeni Brandmauer felpuhulásának tekintették, amit a CDU még 2018 decemberében tartott 31. pártkongresszusán húzott maga köré, és azt hivatott szimbolizálni, hogy a párt semmilyen szinten és semmilyen formában nem működik együtt sem az AfD-vel, sem a Die Linke-vel.

Mindezeken felül a mostani türingiai választásoknak két történelmi vonulata is van. 100 évvel ezelőtt ugyanis,

1924 februárjában volt az úgynevezett „sorsdöntő választás” Türingiában, amikor is először fordult elő, hogy a szélsőjobboldaliak lettek a királycsinálók – közel 90 százalékos részvételi arány és egy győztes mellett, aki éppen csak elmaradt az abszolút többségtől.

Tudniillik a Thüringiai Ordnungsbund, a földművesek, nacionalisták és liberálisok szövetsége 48 százalékkal győzött. Ennek az Ordnungsbundnak a kisebbségi kormányát támogatta akkor a kilenc százalékot elérő Vereinigte Völkische Liste (VVL), ezzel történelmivé téve ezt a választást. Hisz ez volt az első alkalom egy német tartományi parlamentben és a weimari köztársaságban, hogy olyan kisebbségi kormány alakult, amely a nacionalista frakció támogatásától függött. Majd ezt követően 1930-ban Türingiában került először egy koalíció részeként az NSDAP kormányra.