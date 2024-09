Evés közben jön meg az étvágy: Románia nagyra törne az új Európai Bizottságban

Nyitókép: Dursun Aydemir / ANADOLU / Anadolu via AFP

A Maszol értesülése szerint Victor Negrescu, a szociáldemokrata párt (PSD) EP-képviselője és az Európai Parlament alelnöke bízik abban, hogy pártjának sikerül kiharcolnia egy befolyásos portfóliót az Európai Bizottságban, Románia számára.

Az európai szocialisták erőteljes támogatását élvezi Románia

– szögezte le a politikus.

A politikus emlékeztetett arra, hogy az Európai Szocialisták Pártjának (PES) vezetői már többször kifejezték, hogy Bukarest akár az Európai Bizottság egyik alelnöki posztját is megérdemelné. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egy jelentős portfólió megszerzéséhez a hazai politikai erők összefogása is szükséges. Negrescu kiemelte, hogy a PSD jelenleg a legbefolyásosabb román párt az Európai Parlamentben, nemcsak a képviselők száma, hanem a megszerzett fontos szakbizottsági és házbizottsági posztok alapján is.

Hallatni tudjuk Románia hangját Brüsszelben

– fogalmazott.

