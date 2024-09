Ebből baj lehet: sztrájkba léptek a Boeing dolgozói

Ezt a helyzetet fokozta, amikor – miután két gépük is lezuhant – az áldozatok családja keményen perbe fogta a vállalat vezetőit, akik közül volt, aki ugyan időben lelépett, de a többiekre várt a hosszadalmas, drága, és fájdalmas eljárás. Most mindennek a tetejébe a cég dolgozói is sztrájkba léptek, miután hiába követelték, nem kapták meg a régóta esedékes mértékben a fizetésemelésüket. Erről a BBC írt,

A szakszervezet és a cégvezetők négy évre elnyújtva 25 százalékban egyeztek meg, ám ezt a 30 ezer munkás többsége visszautasította, így helyi idő szerint péntek éjféltől letették a munkát Seattle-ben és Portlandben.

Mint a lap írja, a sztrájk komoly csapást mér a Boeing új vezérigazgatójára, Kelly Ortbergre, akit a múlt hónapban neveztek ki azzal a feladattal, hogy fordítsa vissza a kedvezőtlen tendenciákat. Ortberg még könyörgött is a dolgozóknak, figyelmeztetve őket, hogy a sztrájk „veszélybe sodorja a cég talpra állását”. A lap azt találgatja, vajon meddig tart majd a munkabeszüntetés. A vezetőség nyitott a tárgyalásra, azonban a bizalomnak nyilvánvalóan annyi.