Szorul a hurok a Boeing körül – vannak, akik börtönbe küldenék a vezetőit

A vállalatok által elkövetett bűnöknek ritkán van személyi felelősük, ám ezen a 346 áldozat hozzátartozói változtatnának. Azok a családok, akik a két Boeing 737 Max lezuhanásában vesztették el szeretteiket, nemrég levélben fordultak az amerikai igazságügy-minisztériumhoz, hogy

24 milliárd dolláros bírsággal és a felelős vezetők elleni bűnügyi eljárással sújtsa a repülőgyártót

a leghalálosabb amerikai vállalati bűncselekményért. Az esetleges 24 milliárd dolláros bírság egyébként még mindig kevesebb lenne, mint az a 31,9 milliárdos, alaptevékenységre elszámolt működési veszteség, amiről a cég beszámolt a második gépének 2019-es lezuhanása óta, ami 20 hónapra földre kényszerítette legjobban keresett gépét – írta a CNN.

Felidézték, hogy az igazságügy-minisztérium a múlt hónapban közölte, a Boeing közelmúltbéli biztonsági hiányosságai megsértik azt a 2021-es megállapodást, melynek keretében a Boeing elkerülte a vádemelés a 2018-as indonéziai és 2019. márciusi etiópiai katasztrófákért, melyekben a cég 737 Max gépei zuhantak le, mintegy 350 ember halálát okozva.

Több botrányba is belekeveredett a Boeing

A lap beszámolója szerint az áldozatok családjai úgy vélik, most a szigorú bűnügyi eljárás lenne a megfelelő lépés, ideértve az esküdtszék előtti tárgyalást és a vádemelést a felelős vállalati tisztviselők ellen is, értve köztük a cég akkori vezérigazgatóját, Dennis Muillenberget is. A családokat képviselő ügyvéd szerint

az eljárásokat azonnal el kellene indítani, hogy ne okozzon problémát az ügyek elévülése sem.

A CNN emlékeztetett arra is, hogy a vállalat az utóbbi időben több botrányba keveredett a biztonsági hiányosságokra rávilágító szivárogtatók miatt, és a cégvezetést számos kritika érte, hogy miközben igyekezett a biztonságon spórolni, jelentős összegeket juttatott vissza a részvényeseknek például sajátrészvény-vásárlásokkal.

Vezérigazgató:

Az igazságügy.minisztérium azt nem közölte, hogy mi a következő lépés, arról július 7-én értesíti a bíróságot. Közben a Boeing korábban úgy nyilatkozott, hogy úgy vélik, nem szegték meg a megállapodást.