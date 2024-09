A szuverenitás kora lesz az új világrend alapja – nemzetközi geopolitikai csúcstalálkozó Budapesten

Nyitókép: Tamás Gyurkovits / Hungarian Conservative

Szeptember 17-18. között zajlik Budapesten, a Várnegyedben található Lónyay-Hatvany villában a negyedik Danube Institute – The Heritage Foundation Geopolitical Summit, amelynek mottója: „Kié az új világrend?”

Az eseményt a nyitóbeszédeket követően vitaindító beszédével Orbán Balázs, a magyar miniszterelnök politikai igazgatója indította. Az egyik kulcsgondolata az volt:

nem engedhetjük meg magunknak a luxust, hogy ne gondoljunk a jövőre”,

még akkor sem, ha a konzervatívok néha inkább a múltba tekintenek vissza. Orbán Balázs szerint most nem az a cél, hogy a múltban elmerüljünk, mivel „a konzervatívok a korábbi liberális világrend vesztesei voltak”. Azonban most, a változó világrenddel ez is megváltoztatható.

Orbán Balázs beszédében felidézte, milyen volt a régi világrend. A hidegháború utáni korszakban a világ vezetői között az a népszerű vélekedés uralkodott, hogy „elértük a történelem végét”, utalva Francis Fukuyama amerikai politológus 1992-es könyvére. Az általános vélekedés szerint a nem nyugati országok elfogadják a liberális gazdasági és politikai rendszert gazdasági segítségnyújtásért cserébe; és a nagy konfliktusok megszűnnek. Ez azonban nem így alakult.

Orbán rámutatott, hogy a nyugati világrend versenytársai az elmúlt évtizedekben csak gazdaságilag erősödtek. Bár kihasználták a liberális szabadkereskedelmi rendszereket, azokat belföldön nem vették át.

A kialakuló új világrendet „a szuverenitás korának” nevezte. Az új rendszerben egyetlen blokk sem tudja uralni a másikat, ezért nem is kellene erre törekednie – mondta. Hangsúlyozta, hogy a politikai döntéseket nem ideológiák, hanem nemzeti érdekek alapján kell meghozni.

Példaként hozta fel a jelenlegi orosz-ukrán háborút. Véleménye szerint az európai országok érdekében állna, hogy béketárgyalásokat kezdjenek, de ideológiai alapon elutasítják ezt, annak ellenére, hogy több mint 500 000 ember halt meg a háborúban a két oldalon. Orbán szerint Magyarország igazolást nyert és helyesen cselekedett, amikor következetesen békét sürgetett Kelet-Európában.

A migrációval kapcsolatban Orbán elmondta, hogy nem oldja meg Európa demográfiai vagy munkaerő-problémáit. Rámutatott, hogy a tömeges illegális migráció csökkenti a közbiztonságot és aláássa az emberek egymásba és az intézményekbe vetett bizalmát. Ezért úgy véli, hogy a demográfiai problémákat családpolitikai intézkedésekkel kell megoldani, ezért Magyarország a GDP 4–6 százalékát költi a fiatal gyermeket nevelő családok támogatására, miközben további 2 milliárd eurót fordít határvédelemre.