A szívnek meg kell hasadni: túl nagy a hajtás, nem bírják tovább a multimilliomos focisták

A korábban szintén kimerülésre panaszkodó Kevin De Bruyne heti négyszázezer fontot tesz zsebre, a fent említett Silva háromszázezret.

Még ha, tegyük fel, a felét le is adózza, a maradék nagyjából hetvenmillió forint, vagyis havi kétszáznyolcvan. Persze, Angliában minden drágább, bizonyos státuszszimbólumok is hozzátartoznak az életformához, de ha a jövedelme 20 %-át félreteszi, az is évi félmilliárd forintnak megfelelő összeg. (Én itt meg is állnék, ha csak szolid állampapírokba fektetem, akkor is pusztán a kamatok havi két millát tesznek ki. Megköszönném az eddigi lehetőséget, és a továbbiakban egész nap az ámbituson pipáznék.)

Talán nem túlzás azt állítani, hogy néhány évnyi pályafutást követően a Bernardo Silvák az unokáik unokáinak is minden anyagi gondját meg tudják oldani.

Cserébe valóban sokat kell dolgozniuk, de ha a bányász vállal plusz műszakot, vagy a bolti eladó másodállást, azok is sokat güriznek a megélhetésért, jobb életért, lakásért, és még csak nem is skandálja egy egész lelátó a nevüket, ha sikerül tíz kiflit és húsz deka füstölt tarját értékesíteniük.

A Kádár-rendszer vége felé emberek szó szerint halálra dolgozták magukat

(negyvenes férfiaknál az infarktus kötelező elem volt), pedig csak egy jobb autó vagy hétvégi telek volt a tét. Édesapám gyerekkori barátja a nyolcórás műszak letétele után esténként itt-ott maszekolt, éjszakánként egy bérelt pincében sablonokat vágott ki kartonból, közben folyamatosan dohányzott. Negyvenkét évesen meghalt, és a megálmodott jutalomba, a Rákoskeresztúron épülő családi házba már csak az özvegye és az árvája költözött be.

Senki sem szeret visszazökkenni a vakáció után a hétköznapok monoton hajtásába, talán ezért kesereg Bernardo Silva.

De ha tényleg sokallja a heti két tétmeccset komoly ellenfelek ellen, viszont szeret focizni, még mindig elmehet valami kisebb csapathoz játszani. A magyar NB II-ben – hála a létszámcsökkentésnek – csak harminc meccs van szezononként, esetleg még a Magyar Kupában egy-kettő, de onnan úgyis gyorsan kiesnek. A befektetéseiből úri módon megélhet, de még a magyar másodosztályú fizetésből is a jobb módúak közé tartozna Ajkán, Kisvárdán vagy Kozármislenyben.

***