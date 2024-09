Marco Rossi világosan beszélt arról, lemond-e a magyar válogatott éléről

Nyitókép: Marco Rossi Facebook-oldala

Marco Rossi szövetségi kapitány az eredménnyel nem, de a magyar labdarúgó-válogatott teljesítményével elégedett volt a Nemzetek Ligájában a bosnyákokkal játszott 0–0-s döntetlen után, írja az MTI.

„Ma sok párharcot nyertünk, megvolt bennünk a bizonyítási vágy. Ez az alap, amit ma este láttunk. Gratuláltam a játékosoknak, noha nyilván sem ők, sem én nem vagyok elégedett az eredménnyel, mert megérdemeltük volna a győzelmet. Amikor mindent beleadunk, akkor a szurkolók legalább büszkék lehetnek a csapatukra” – fogalmazott a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezető, aki szerint a sikerhez a befejezésnél kellett volna jobban koncentrálni.

A 60 éves tréner az őt éltető szurkolókról úgy vélekedett, hogy azt támogatják, aki a legnagyobb győzni akarással képviseli a címeres mezt. Úgy vélte,

a drukkerek megismerték a hat év során és megbecsülik őt.

Megjegyezte, az emberek nyolcvan százaléka szereti őt, a másik húsz pedig alig várja, hogy „elhúzzon”, ugyanakkor ezt normálisnak gondolja, mivel a világbajnok olasz válogatott legendás edzőjét, Marcello Lippit sem kedvelte mindenki.

„Ilyenkor érzi az ember, valami olyat tett, ami miatt emlékezni fognak rá.”

A csapat teljesítménye méltó volt a szurkolóink lelkesedéséhez, emelt fővel hagyhattuk el a pályát

– mondta Rossi, és hozzátette, a balkáni csapatok ellen mindig nehéz futballozni, mert ugyanolyan harcosok, mint a saját tanítványai. „Az volt az ellenfél küldetése, hogy elvigyen egy pontot, márpedig ha egy csapat teljesíti a meccstervét, azért gratuláció jár még akkor is, ha a mezőny legjobbja ma a bosnyák kapus volt.”

Rossi arról is beszélt, hogy az ötgólos németországi kudarc után a kezdőcsapatba most bekerült öt futballistával elégedett volt. Külön kitért a kapus posztra, mivel elmondása szerint előre eldöntötték, hogy Gulácsi Péter véd Düsseldorfban, itthon pedig Dibusz Dénes. „Valószínűleg marad a vetésforgó, mert mindketten megérdemlik, hogy játsszanak” – jelentette ki Rossi, aki Nagy Zsoltot is külön megemlítette, mint aki sok munkával elérte, hogy posztriválisa legyen az Angliában futballozó Kerkez Milosnak. Megjegyezte, a Bournemouth futballistájának bizonyos területeken még fejlődnie kell, amiről beszélt is vele.