Nyitókép: illusztráció

***

A generatív nyelvi mesterséges intelligencia modell, a ChatGPT eltünteti a Soros György körei által finanszírozott ügyészekről szóló találatokat – írta meg a Newsbuster nevű amerikai hírblog. Mint emlékeztetnek: az amerikai konzervatív Médiakutató Központ (Media Research Center – MRC) nemrég jelentést adott ki a Soros György körei által pénzelt amerikai ügyészekről, megbecsülve azok számát; és, mint a blog írja,

„feltárja, hogyan irányítja és irányítja a Soros-gépezet az ügyészeket szerte Amerikában, hogy megvalósítsák baloldali politikai programot”.

Amikor az MRC kutatói a mesterséges intelligenciához, konkrétan az OpenAI ChatGPT-jéhez fordultak, hogy megtudják, hogyan reagál a modul arra, ha arról faggatják, hány hány Sorosék által finanszírozott ügyész van, és mely médiumokban olvashatna bővebben a téma után, a mesterséges intelligencia nem válaszolt számszerű adattal, és ahogy a múltban is tette, baloldali forrásokhoz irányította az MRC kutatóit.

Sőt, a ChatGPT a kutatók mindhárom kérdésére baloldal irányába elfogult válaszokat adott, majd különböző tényellenőrző oldalakra irányította őket – olyanokra, mint a Pro Publica vagy a PolitiFact, amelyek szintén köthetőek Sorosékhoz, így nyilván nem adnak elfogulatlan képet a kérdésről.

Az egyik kérdés egyébként úgy hangzott: „melyik médiumon érdemes keresni a Soros György által finanszírozott ügyészeket?”, mire a chatbot ahelyett, hogy jobb- és baloldali médiumokat ajánlott volna, szinte kizárólag a baloldali médiát és az úgynevezett tényellenőröket népszerűsítette. Úgy mint a The New York Times, a The Washington Post, a CNN, az NPR, a ProPublica, a The Center for Investigative Reporting és a The Intercept oldalakat. Ezek elfogultságáról nemrég lapunk is írt.