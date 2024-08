Putyinnál betelt a pohár, új stratégiát alkalmazhatnak az oroszok

Nyitókép: MTI/AP/Kreml/Szputnyik pool/Alexander Kazakov

Az Unian arról ír, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök elveszítette a bizalmát a hadseregben, és az FSZB-re támaszkodik. Hozzáteszik:

Putyin eltávolította Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnököt a kurszki védelmi vezetésből.

Az Institute for the Study of War (ISW) szerint Putyin az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) vezetőjét nevezte ki Kurszk védelmének vezetésére, mivel benne bízik a legjobban, írják.

Az állítják, hogy a vezérkari főnök, Valerij

Geraszimov egy augusztus 7-i találkozón hazudott Putyinnak:

azt mondta, hogy a csapatai ellenőrzik a helyzetet, és megállították az ukrán előrenyomulást Kurszknál.

Az intézet szerint az események további „súrlódásokat” okoznak majd az oroszoknál, az ukránok jóval jelentősebb problémájával a kurszki betörés miatt azonban nem foglalkoznak.