Nem vicc: nőnek öltözve bujkálhat Gázában a Hamász vezetője

Nyitókép: MTI/EPA/Mohamed Szaber

A Daily Express és a The New York Times arról ír izraeli hírszerzési forrásokra és tisztviselőkre hivatkozva, hogy Jahja Szinvár, a Hamász jelenlegi vezetője „nőnek öltözött”, miközben a gázai lakosság között bujkált a Gázai övezetben – erről a Neokohn számolt be. Hozzáteszik: Szinvár az elmúlt évben többször is elhagyhatta azokat az alagutakat, amelyekben bujkált és állítólag

folyamatosan mozgásban van,

hogy megelőzze a levadászására irányuló izraeli erőfeszítéseket.

Megtudtuk: a terrorvezér valószínűleg nem tartózkodik az alagutakban 24-36 óránál tovább, mivel az október 7-i mészárlás kitervelője tisztában van azzal, hogy

az izraeli technológia képes érzékelni az alagutakban történő mozgásokat.

„Szinvár állítólag már nem bízik az elektronikus kommunikációban, mert attól tart, hogy az izraeli hadsereg felfedezi tartózkodási helyét és megöli” – így

a Hamász vezetője vélhetően emberi futárokra támaszkodik,

hogy információkat kapjon és utasításokat küldjön.

Hangsúlyozzák: Szinvár

ragaszkodik ahhoz, hogy a tűzszüneti megállapodás részeként megkíméljék az életét.

Emlékeztetnek, hogy júliusban az izraeli légierő likvidálta a Hamász katonai szárnyának vezetőjét, Mohammad Deifet, aki hét korábbi merényletkísérletet élt túl. Ugyanebben a csapásban a Hán Júnisz Brigád parancsnokát, Rafa’a Szalamehet is likvidálta Izrael.