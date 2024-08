Nagy izraeli-iráni háború fenyeget: Damoklész kardja most a Közel-Kelet fölött függ egy roppant vékony fonálon

A háromelemű rakétavédelmi rendszer összefoglalva:

1. A rövid hatótávolságú ellenséges rakétákat és drónokat a Vaskupola nevű radarokból, parancsnoki-tűzvezető központokból (MMR Radar Detection and Fire Control) és ellenrakéta indító kazettás rendszerekből álló struktúra alkotja. Működésképesnek 2011-ben nyilvánították, három évre rá, 2014-re már elérte a 90 százalékos hatásfokot, azaz száz ellenséges rakétából kilencvenet megsemmisített.

2. Dávid Parittyája – 2017 óta áll hadrendben. Feladata a nagyobb kaliberű ellenséges rakéták, rövid hatótávolságú (500 kilométerig) taktikai ballisztikus rakéták levadászása. A Rafael izraeli és a Raytheon amerikai hadiipari vállalatok fejlesztették ki. Az MMR radarrendszerét az Arany Mandula kódnevű parancsnoki-tűzvezető központ irányítja. Kétlépcsős elfogó-rakétáját is a Rafael-Raytheon közös csapat hozta létre.

3. Arrow-2 – gyakorlatilag 2002 óta működőképes. Az izraeli rakétaelhárító trió legbonyolultabb, egyben legkorszerűbb eleme, az Izraeli Légierő (IAF) parancsnoksága alatt áll. Teljes egészében izraeli fejlesztés-gyártmány, parancsnoki-tűzvezető központja a Citromfa (Citron Tree) és a hozzá csatlakozó radarrendszerek talán kategóriájukban a világ legkorszerűbbjei. Az Arrow-2 kétlépcsős elfogórakétái is izraeli gyártmányúak. Szemben a nagyobb hatótávolságú (exo-atmospheric, azaz a légkörön túli térségben is működő) Arrow-3 elfogórakétával, amely izraeli-amerikai (Boeing) fejlesztés. És amelyik képes semlegesíteni a legmodernebb iráni közép-hatótávolságú ballisztikus rakétát is.

Irán PwrIndx-e 0.2269, ezzel a perzsák a katonai világranglista 14. helyén állnak. A perzsa állam lakossága 87,6 millió, Izraelé 9 millió.

Felszerelésben, kiképzettségben Izrael hadserege magasan veri Iránt, noha létszámban a perzsák fölényben vannak. Ám

ez a háború, ha kirobbanna, nem szárazföldi, „Ukrajna-típusú”, hanem elsősorban a légi- és a rakétaerők összecsapása lenne.

És vélhetően néhány nagy erejű csapásváltásban ki is merülne a konfliktus. Izrael szomszédai, Egyiptom, Jordánia (Szaúd-Arábia) aligha avatkoznának be Irán oldalán. Az esetleges szíriai és libanoni (Hezbollah) szárazföldi támadást Izrael képes kivédeni.