Hogy mi napjainkban a háború? A politika hiányának folytatása más eszközökkel – Somkuti Bálint új könyvéről

A negyedik generációs hadviselés azért fontos és hasznos olvasmány, mert

a háborút – Clausewitz szellemének megfelelően – nem tartja elszigetelt ténynek, hanem a politikai valóság részeként értelmezi.

Ez a gondolkodásmód felbecsülhetetlenül értékes a 21. században, amikor a politikával és a háborúval kapcsolatban is liberális fantazmagóriák terjednek. Ilyen például, hogy a globalizáció és a szabadkereskedelem idővel véget vet a háborúknak, hogy az Európai Unió a béke garanciája; vagy az a nézet, amely szerint az emberi jogok általános elismerése véget vet az erőszaknak. Somkuti Bálint egyetlen mondatot sem veszteget ilyen képzelgésekre. Az érdekli, hogy mai körülmények között hogyan biztosítható egy politikai közösség – konkrétabban: a nyugati típusú nemzetállam – biztonsága és fennmaradása.

A negyedik generációs hadviselés elméletét a magyar olvasó eddig az Aszimmetrikus ​hadviselés a modern korban (2014) című kötetből ismerhette. Ez az esettanulmányokban is bővelkedő hadtudományi tankönyv korunk biztonsági kihívásainak elméleti felvezetéseként mutatta be a hadviselés generációit, amelyek sorrendben a következők:

az első generáció az abszolutizmus korára jellemző vonalharcászaton alapuló és szigorúan szabályozott hadviselési forma, amelyben az élőerő koncentrációja dönti el az összecsapások végkimenetelét; a második generáció az első világháborúra jellemző anyagcsatában teljesedett ki, ahol már elsősorban nem az élőerő, hanem a tűzerő összpontosítása révén vívták ki a győzelmet; harmadik a sorban a Blitzkriegként elhíresült hadviselés, amelynek célja mélységi műveletek révén az ellenség katonai-ipari erejének megbénítása és harcképességének megszüntetése; végül a negyedik generáció korunk aszimmetrikus konfliktusaira jellemző, melyeket az általános tapasztalat szerint nem lehet kizárólag konvencionális katonai eszközökkel megnyerni.

Az Aszimmetrikus ​hadviselés című könyv gazdag anyagát Az algíri csata (1966) című film eligazítás-jelenetében elhangzó szavakkal lehet legjobban összegezni: „a probléma kifejezetten katonai oldala tulajdonképpen másodlagos”.

És éppen ez a nézőpont, tehát a katonai szempontok másodlagossága teszi érdekessé Somkuti új könyvét is.

A negyedik generációs hadviselés a korábbi háborúkhoz hasonlóan továbbra is „a politika folytatása más eszközökkel”, épp ahogy Clausewitz fogalmazott. A konfliktus kiindulópontja továbbra is egy politikai döntés, sőt, még a hadviselés végső célperspektívája is politikai. Korunk posztmodern politikája és aszimmetrikus háborúi csupán a politikai és az állami között fennálló fogalmi eltérést teszik szemléletessé, amelynek jelentőségére Carl Schmitt már közel egy évszázaddal ezelőtt rámutatott. Kétségtelen, hogy miként a politikában, úgy a politika folytatásában is felértékelődnek a nem-állami szereplők. Ezen tulajdonképpen nincs okunk meglepődni. Némi kritikai éllel ehhez azt érdemes hozzátenni, amit Baudrillard fűzött a Clausewitz-féle meghatározáshoz: hogy a háború korunkban egyre inkább

„a politika hiányának folytatása más eszközökkel”.

Hiszen korviszonyaink nemcsak a politika állami és intézményi kereteit kérdőjelezik meg, hanem a politika értelmét és alapvető dinamikáját is. Olyan, mintha az aszimmetrikus konfliktusok és a negyedik generációs hadviselés elterjedése a történelem bosszúja lenne a politika semlegesítéséért és a nemzetállami szuverenitás kiüresítéséért.