Egy győzelem, ami sokba fog kerülni – mérlegen az oroszországi ukrán áttörés!

A halál 50 órájában bemutatott Wacht am Rhein hadművelet után valószínűleg a kurszki csata a legtöbbet emlegetett és idézett 2. világháborús harckocsis ütközet. A mítosza, a hozzákapcsolódó hitek és tévhitek, különösen a hadművelet egyik legjelentősebb összecsapásával, a prohorovkai csatával kapcsolatban még orosz részről is olyan összetettek, hogy néhány évvel ezelőtt a titkosítás alól feloldott orosz levéltári források feldolgozásából megszületett Valerij Zamulin – Prohorovka Legenda és valóság című könyve.

Nyolcvanegy évvel később a legendás csatamezőn lezajlotthoz azért elég távolról hasonló offenzíva vette kezdetét, amely abból a szempontból hasonló elődjéhez, hogy már most – és valószínűleg később is –

számos meggyőződés, felfogás és mondjuk ki, hit fog összecsapni a megítélésével kapcsolatban.

De nézzük a tényeket! Amit biztosan tudunk, az az, hogy a valószínűleg augusztus 5-én kezdődött ukrán támadás áttörte a határt biztosító erőket, ami szinte teljes meglepetésként érte az orosz katonai vezetést. Lassan egy hónapja lehetett arról hallani, hogy Oroszország Szumi város ellen készül, ebben leginkább az ukrán források voltak a leghangosabbak. Úgy tűnik, a pszichológiai megtévesztés sikerrel járt, és nem az oroszok, hanem az ukránok csaptak le a nagyvárossal szemközti orosz régióra, Kurszk oblasztyra.

Fotó: ukrán támadástól megrongálódott tömbház orosz területen (fotó: MTI/EPA/Vjacseszlav Gladkov belgorodi kormányzó)

Egybehangzó, bár nem hivatalos orosz vélemények szerint a jól összehangolt és kivitelezett pszichológiai, dezinformációs, elektronikai hadviselési és egyéb szempontból is előkészített, több ezer fővel végrehajtott támadás nem véletlenül jutott el több tíz kilométer mélységbe orosz területre, már a támadás első napjain is. Bevallottan az ukrán hadsereg erősségeire, a mobilitásra, a gyors döntéshozatalra és a kezdeményező készségre alapozott támadás hasonló módszert használt a jelek szerint, mint a 2022. augusztusi harkivi ellentámadáskor. Ott is és most Kurszknál is az ukrán ékek, a legfeljebb fél tucatnyi járműből álló csoportok kikerülték az ellenállási gócpontokat,

és mélyen az ellenséges vonalak mögött káoszt és fejetlenséget keltettek, amint megjelentek különböző orosz településeken.

Az eleinte csak fotós és pszichológiai hadműveletnek tűnő támadásról folyamatosak voltak a spekulációk, sokáig jelen sorok írója is úgy gondolta eleinte, hogy valamilyen kézzelfogható célja volt az ukrán katonai vezetésnek a támadással, mint például a sudzsai gázelosztó. Az idő teltével azonban egyre szaporodtak a kérdések, úgy a bevetett erők nagyságával, mind a művelet tényleges céljával kapcsolatban. Az egyes források szerint 8 dandárból álló, harmincezer főnyi összpontosított ukrán erő nehezen igazolja, hogy Szudzsa mindössze ötezer fős települése miért 11 nappal a támadás megindulása után esett el teljesen. Így valószínű, hogy a bevetett erők nagysága inkább a tízezerhez közelibb.