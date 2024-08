Dollármilliárdok és illegálisan regisztrált szavazók – így dolgoznak Sorosék

Nyitókép: Nelson Ching/Bloomberg via Getty Images

Soros György 2024-ben is folytatja ugyanazt a tevékenységét, amellyel eddig is igyekezett befolyásolni az Egyesült Államok belpolitikáját – állítja az amerikai KTRH hírrádió. Sorosék továbbra is pénzt pumpálnak olyan civil szervezetekbe, amelyek azon dolgoznak, hogy elcsalják az elnökválasztást, valamint bírókat vásárol meg, hogy befolyásolni tudja az igazságszolgáltatást, írják.

A legújabb hírek szerint számos civil szervezet, amely kapcsolatban áll Sorosékkel, mint például a Southern Poverty Law Center, gyakorlatilag megfenyegeti azokat a republikánus politikusokat, akik felhívják azokra a technikákra a figyelmet, amelyekkel ezek az NGO-k a választás elcsalásán dolgoznak.

Egy új, Fractal nevű csoport azon dolgozik, hogy kvantum számítógéppel mutasson ki olyan szavazási anomálikat, amelyeket a hagyományos – értsd: elavult – technológiákkal nem lehetséges. A csoport számítása szerint a különböző NGO-k szavazatszüreteléssel több mint félmillió szavazólapot tudnak megszerezni. Állításuk szerint számos államban a választói névjegyzékek tele vannak civil szervezetek által kreált hamis személyazonosságokkal vagy valódi személyazonosságú választókkal, akik viszont hamis címmel rendelkeznek.

„Nemcsak a választási rendszert támadják azzal, hogy illegálisan regisztráltatják az embereket a szavazásra (...) a kulturális rendszert támadják” – mondta a lapnak Jay Valentine az Omega for America nevű szervezettől. „Mielőtt a republikánusok bármit is csinálnak, máris több milliárd dollárral állnak szemben” – fogalmazott.

Valentine szerint ezek a szervezetek az illegális bevándorlókon keresztül veszik célba az amerikai kultúrát. Ezek a csoportok folyton azt állítják, hogy „kétpárti” jellegűek. A valóságban azonban republikánust csak kihasználnak, hogy úgy tűnjön, mintha kétpártiak lennének.

Már tudjuk, hogy a demokratáknak semmi sem szent, ha arról van szó, hogy megszerezzék, amit akarnak. Harcolnak, lopnak és korrumpálnak, hogy elérjék, amit akarnak. Ez most csak a legújabb példa, hogy milyen mélyre képesek lemenni

– mondta Valentine.