Nyitókép: MUSTAFA HASSONA / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP

„A Hamász Haníja halála után megválasztotta vezetőjének Jahja Szinvárt. Ez egy éles törés a Hamász eddigi politikájában: úgy tűnik, hogy a kormányzási szándék (igazgattak egy hárommiliós területet) illetve a politikai szárny is háttérbe szorul az iszlamista mozgalomban. Helyette jön a keményvonalas dzsihád.

Szinvár találta ki a túszejtést, az ő elképzelései alapján rabolták el az izraeli Gilád Sálitot annak idején, és ő tervezte meg a betörést Izraelbe október 7.-én, amiben meghalt 1200 ember.

Szinvár, ha fogalmazhatunk úgy, a szélsőségesekhez tartozik a Hamászon belül is: évekig a szervezet belső elhárításának a vezetője volt, tehát ő végezte ki a kollaboránsnak tartott palesztinokat, de ő tartatta be az 'erkölcsöt' is a Gázai övezetben.

Évtizedekig volt izraeli börtönben, ahol kitalálta a túszejtést, mint stratégiát. Ez működött is: Izrael rengeteg palesztin adott a börtönökből a túszokért cserébe. Ő is egy ilyen keretében szabadult.

Szinvár jelenleg is a Gázai övezetben van, legalábbis Naszrallah, a Hezbollah vezetője így üdvözölte.

Azzal, hogy ő lett a Hamász vezetője, biztosra vehetjük, hogy a terrormerényletek Európában és az Egyesült Államokban újra fognak kezdődni - hiszen feltétlen szövetségesei vagyunk Izrael államnak, így kiterjesztődik ránk a dzsihád.

Az is biztosra vehető, hogy az elmúlt hónapokban politikailag megerősödött Hamász egy ilyen vezetővel mindent el fog követni, hogy kirobbanjon a harmadik intifáda Izrael/Palesztina minden területén.

Nem lesznek tárgyalások, nem lesz béke. Az elkövetkező évtizedekre az egész térség lángolni fog.”