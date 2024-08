Bejött a trükk: visszaerősödtek a demokraták, miután lecserélték Bident Harrisre

Nyitókép: Mandel NGAN / AFP

Friss közvélemény-kutatás látott napvilágot, írta meg a The Hill. Eszerint úgy fest, bejött Kamala Harrisnek a kampányolás, nemcsak egy rakás pénzt sikerült összekalapoznia a különféle adományozóktól (beleértve multimilliárdosokat és a talpasokat is), de sikeresen magához édesgette a választók olyan csoportjait is, akik Joe Biden szereplését látva eddig valószínűleg távol maradtak mindkét jelölttől.