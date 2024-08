A Kaukázus erősítheti Magyarország energiafüggetlenségét

***

Miről szólt a kaukázusi képzés?

A Baku Nyári Energiatábor egyéves program, amelyet az ADA Egyetem szervez Bakuban, Azerbajdzsánban. Ez az esemény világszerte tudósokat, üzletembereket, technikusokat és mérnököket, külföldi diplomatákat és más szakembereket hoz össze, hogy megismerkedjenek az energiaágazat legújabb fejleményeivel. Osztályunk előadásokon és szemináriumokon vett részt, amelyek részletezték a fosszilis energiahordozókról, mint az olaj és a gáz, a megújuló energiaforrásokra, mint a nap- és szélenergia, való átállás előnyeit és kihívásait.

Megismertük a nemzetközi energia-infrastruktúra és a kapcsolatok létrehozásának geopolitikai tényezőit is, valamint részt vettünk szimulációkban, amelyek a potenciális kihívásokra való reagálást modellezték.

A program látogatásokat is tartalmazott naperőművekhez és szélerőművekhez, valamint egy kirándulást Tbiliszibe, Grúziába, ahol a Grúziai Műszaki Egyetem nemzeti szakértőitől tanultunk. Nagyszerű betekintést nyújtott az energiaágazatba, valamint lehetőséget biztosított arra, hogy kapcsolatba lépjünk olyan emberekkel, akik a jövő vezetői kívánnak lenni az iparban.

A képzési tapasztalatai alapján milyen alternatív energiakapcsolatai lehetnek Magyarországnak?

Magyarország új energiapartnereket keres mind a fosszilis, mind a megújuló energiaforrások terén. A Kaukázus országai, mint Azerbajdzsán és Grúzia, mindkettőt biztosítani tudják.

A Kaszpi-tenger térségének jelentős szénhidrogén-készletei, valamint a nap- és szélfarmok fejlesztésére irányuló nemzetközi beruházások teszik ezeket az országokat ideális partnerekké Magyarország és más európai országok számára.

Azerbajdzsán már bizonyította, hogy képes energiát szolgáltatni Európának, és demonstrálta, hogy képes növelni exportját. Például vállalta, hogy 2027-re megduplázza az LNG-szállításokat. A jelenlegi energiapartnerségek bővítése mellett Magyarország új lehetőségeket is kutathat más országokkal, például az Egyesült Államokkal és Dél-Koreával. Az USA esetében Magyarország kihasználná meglévő kapcsolatát, amely kifejezetten a védelemre és a biztonsági ügyekre összpontosít. Ez biztosítaná az energiaellátás védelmét. Ezenkívül a magyar miniszterelnök „Keleti Nyitás Politikája” új gazdasági lehetőségeket nyújt Dél-Koreával, amely nemrégiben Magyarország legnagyobb külföldi közvetlen befektetési partnere volt. Mindkét ország potenciálisan nukleáris energiát kínálhat, és bizonyították, hogy képesek sikeresen építeni létesítményeket a régióban. Dél-Korea nemrég szerzett szerződést két reaktor építésére Csehországban. Az USA Bulgáriában és Lengyelországban tervez atomerőműveket építeni. Magyarország hasonló megállapodásokból profitálhatna, hogy erősítse energiastabilitását és két kulcsfontosságú szövetségessel fennálló kapcsolatait, amelyek már most is biztonságot és gazdasági növekedést nyújtanak.