Meghosszabbította a parlament a veszélyhelyzetet – ezért volt rá szükség

Az Országgyűlés kedden felhatalmazta a kormányt, hogy a novemberben lejáró veszélyhelyzetet újabb 180 nappal, 2026. május 13-ig meghosszabbítsa. Az erről szóló javaslatot a parlament 127 igen, 56 nem szavazattal fogadta el – olvasható az MTI tudósításában.

A szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról és kezeléséről szóló törvény módosítását október elején, egy rendkívüli ülésen tárgyalta a parlament. A javaslat indoklásában az olvasható, hogy a Magyarország szomszédságában zajló orosz–ukrán háború a második világháború óta nem tapasztalt humanitárius helyzetet eredményezett, és megváltoztatta az európai gazdasági helyzetet is. A humanitárius katasztrófa kezeléséhez és a nemzetközi, gazdasági változások következményeinek kivédéséhez Magyarországnak továbbra is biztosítania kell a hatékony, gyors nemzeti válaszok kialakításának lehetőségét – derül ki a szövegből.

Az indítvány általános vitájában elmondott expozéjában Répássy Róbert, az igazságügyi tárca parlamenti államtitkára kiemelte:

Magyarország közvetlen szomszédságában, Ukrajna területén több mint három és fél éve háború dúl, aminek humanitárius és gazdasági hatásai hazánkat továbbra is egyértelműen érintik. Ezek a negatív hatások már több mint három és fél éve mindennapjaink részévé váltak, ami egyértelműen igazolja a különleges jogrend fenntartásának indokoltságát

– közölte.