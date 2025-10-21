Ft
10. 21.
kedd
kormány veszélyhelyzet Répássy Róbert parlament

Meghosszabbította a parlament a veszélyhelyzetet – ezért volt rá szükség

2025. október 21. 12:11

Hónapokig marad a veszélyhelyzet Magyarországon.

2025. október 21. 12:11
null

Az Országgyűlés kedden felhatalmazta a kormányt, hogy a novemberben lejáró veszélyhelyzetet újabb 180 nappal, 2026. május 13-ig meghosszabbítsa. Az erről szóló javaslatot a parlament 127 igen, 56 nem szavazattal fogadta el – olvasható az MTI tudósításában.

A szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról és kezeléséről szóló törvény módosítását október elején, egy rendkívüli ülésen tárgyalta a parlament. A javaslat indoklásában az olvasható, hogy a Magyarország szomszédságában zajló orosz–ukrán háború a második világháború óta nem tapasztalt humanitárius helyzetet eredményezett, és megváltoztatta az európai gazdasági helyzetet is. A humanitárius katasztrófa kezeléséhez és a nemzetközi, gazdasági változások következményeinek kivédéséhez Magyarországnak továbbra is biztosítania kell a hatékony, gyors nemzeti válaszok kialakításának lehetőségét – derül ki a szövegből.

Az indítvány általános vitájában elmondott expozéjában Répássy Róbert, az igazságügyi tárca parlamenti államtitkára kiemelte: 

Magyarország közvetlen szomszédságában, Ukrajna területén több mint három és fél éve háború dúl, aminek humanitárius és gazdasági hatásai hazánkat továbbra is egyértelműen érintik. Ezek a negatív hatások már több mint három és fél éve mindennapjaink részévé váltak, ami egyértelműen igazolja a különleges jogrend fenntartásának indokoltságát 

– közölte. 

A veszélyhelyzet ideje alatt a kormány az alaptörvény és a vonatkozó sarkalatos törvény keretei között élt azzal a lehetőséggel, hogy rendkívüli intézkedéseket vezessen be – mutatott rá.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor
 

 

chief Bromden
2025. október 21. 12:28
Az ukránokkal szomszédosak a fehéroroszok, a lengyelek, a szlovákok, a románok és Moldova is. Náluk ugyan miért nincs vészhelyzet?
3
3
Gubbio
2025. október 21. 12:25
A vészhelyzet addig fennáll, amíg 1/10-re nem zsugorodnak össze. Utána lehet Magyarországnak, nagyjából, tiszta levegőt szívni - a gyerekeknek ideológiamentes iskolába menni, a családoknak békében gyarapodni...
0
0
