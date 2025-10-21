Nemzetközi présbe kerültek Zelenszkijék: egyre hangosabbak az ukrán elégedetlenkedők

A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet (KIIS) kiadta az őszi közvélemény-kutatásainak eredményét – számolt be az ukrán Rubryka.

A szociológusok megjegyezték, hogy az ukránok továbbra is nagyra értékelik Európa támogatását az Oroszország elleni háborúban, de a szövetségesek iránti bizalom fokozatosan csökken.

A jelentés szerint az ukránok 58 százaléka úgy véli, hogy Európa komolyan segíti Ukrajnát, és tisztességes feltételekkel kívánja befejezni a háborút. Ugyanakkor 36 százalék meg van győződve arról, hogy Európa belefáradt a háborúba, és nyomást gyakorol Kijevre, hogy Oroszországot engedményekre kényszerítse.

2025 februárja és augusztusa között Európa szerepének megítélése stabil maradt, de most a szociológusok először csökkenő tendenciát regisztrálnak. Így azok aránya, akik Európát megbízható szövetségesnek tartják, augusztusban 63%-ról októberben 58%-ra csökkent, míg a szkeptikusok száma 27%-ról 36%-ra nőtt.