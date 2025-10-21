Ft
Európa béke Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország

Nemzetközi présbe kerültek Zelenszkijék: egyre hangosabbak az ukrán elégedetlenkedők

2025. október 21. 14:47

Egy ukrajnai közvélemény-kutatás szerint jelentősen csökkent az európai szövetségesek iránti bizalom is.

2025. október 21. 14:47
null

A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet (KIIS) kiadta az őszi közvélemény-kutatásainak eredményét – számolt be az ukrán Rubryka. 

A szociológusok megjegyezték, hogy az ukránok továbbra is nagyra értékelik Európa támogatását az Oroszország elleni háborúban, de a szövetségesek iránti bizalom fokozatosan csökken.

A jelentés szerint az ukránok 58 százaléka úgy véli, hogy Európa komolyan segíti Ukrajnát, és tisztességes feltételekkel kívánja befejezni a háborút. Ugyanakkor 36 százalék meg van győződve arról, hogy Európa belefáradt a háborúba, és nyomást gyakorol Kijevre, hogy Oroszországot engedményekre kényszerítse.

2025 februárja és augusztusa között Európa szerepének megítélése stabil maradt, de most a szociológusok először csökkenő tendenciát regisztrálnak. Így azok aránya, akik Európát megbízható szövetségesnek tartják, augusztusban 63%-ról októberben 58%-ra csökkent, míg a szkeptikusok száma 27%-ról 36%-ra nőtt.

Az USA esetében még hullámzóbbak az ukrán várakozások. 

2025 márciusában a válaszadók csupán 24 százaléka tartotta Washington politikáját Ukrajna számára kedvezőnek. Augusztusban ez az arány 42%-ra emelkedett, de október elejére ismét 38%-ra esett vissza. Ezzel szemben az ukránok 52%-a ma úgy véli, hogy az USA belefáradt a háborúba, és nyomást gyakorol Ukrajnára, hogy Zelenszkijék elfogadjanak egy igazságtalan békét.

Nyitókép: AFP/Jason Greenblatt

