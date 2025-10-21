Tercier szégyen: a tiszás Tibi atya ismét rommá égette magát a kamerák előtt (VIDEÓ)

Megbotránkoztató kijelentést tett Tibi Atya: „A 13. havi nyugdíj nem valódi juttatás, csupán pszichológiai trükk”
Az elmúlt időszakban több Tisza közeli személy is támadta a 13. és 14. havi nyugdíjakat.
Újfent kiderült, hogy a tiszás nagy szavak mögött az ürességen kívül nem sok minden található.
„Jáájj de kellemetlen” – írta Facebook-oldalán Apáti Bence ahhoz a videóhoz, amelyben a Tibi atyaként ismert Tóth Máté az Ultrahang podcast műsorában a Tisza párt mögött álló „rengeteg piacról érkező, nemzetközi tapasztalattal bíró szakértőről” beszélt. Amikor a műsorvezető megkérdezte, hogy esetleg tudna-e konkrét személyeket említeni, meglepő válasz érkezett:
Ezt is ajánljuk a témában
Az elmúlt időszakban több Tisza közeli személy is támadta a 13. és 14. havi nyugdíjakat.
Fú, neveket... neveket azt nem tudok mondani”
– hangzott a velős válasz, amellyel Tóth Máté ismét bebizonyította, hogy a tiszás lózungok mögött legtöbbször semmilyen tartalom nem található.
Az említett videót alább tekinthetik meg:
Nyitókép: YouTube