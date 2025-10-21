Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ultrahang Apáti Bence Tóth Máté

Tercier szégyen: a tiszás Tibi atya ismét rommá égette magát a kamerák előtt (VIDEÓ)

2025. október 21. 14:42

Újfent kiderült, hogy a tiszás nagy szavak mögött az ürességen kívül nem sok minden található.

2025. október 21. 14:42
null

„Jáájj de kellemetlen” – írta Facebook-oldalán Apáti Bence ahhoz a videóhoz, amelyben a Tibi atyaként ismert Tóth Máté az Ultrahang podcast műsorában a Tisza párt mögött álló „rengeteg piacról érkező, nemzetközi tapasztalattal bíró szakértőről” beszélt. Amikor a műsorvezető megkérdezte, hogy esetleg tudna-e konkrét személyeket említeni, meglepő válasz érkezett:

Fú, neveket... neveket azt nem tudok mondani”

– hangzott a velős válasz, amellyel Tóth Máté ismét bebizonyította, hogy a tiszás lózungok mögött legtöbbször semmilyen tartalom nem található.

Az említett videót alább tekinthetik meg:

Nyitókép: YouTube

 

Mich99
2025. október 21. 16:20
Egy patkánypárti elmebeteg, aki Tibi atyának nevezi magát...
Sróf
•••
2025. október 21. 15:49 Szerkesztve
Idézni akart Fekete-Győr András "Nem tudom" című verséből, csak nem jól emlékezett a szövegre. youtube.com/watch?v=hXA3ZuXq1sg
Szamóca bácsi
2025. október 21. 15:33
egy immár bizonyítottan nulla intellektussal rendelkező senki, aki mások vallásának kigúnyolásából hozott létre egy u.m. „brand-et”.
sagirdilsiz-2
2025. október 21. 15:22
Évekig a saját neve sem jutott eszébe. Így lett Tibi atya Dícsértessék.
