Tercier szégyen: a tiszás Tibi atya ismét rommá égette magát a kamerák előtt (VIDEÓ)

„Szőrös segglyukak”, „nyugdíjas zombik”, „csicskafasiszták” – pont Pottyondy Edina szeretné megvédeni a közbeszédet (VIDEÓ)

A „Levegőt” névre hallgató balliberális tüntetés szervezője Charlie Kirk meggyilkolásán moralizál, és magyar kormány „gyűlöletkampányai” ellen tiltakozik, miközben ő olyan obszcén és uszító kifejezéseket tett hozzá a magyar közbeszédhez, amit még idézni is csak pironkodva lehet.