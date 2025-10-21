Ft
Ft
16°C
1°C
Ft
Ft
16°C
1°C
10. 21.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 21.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
budapesti békecsúcs olaj gázimport Oroszország szankciók Vlagyimir Putyin EU

Az EU szigorú tiltással keltené a feszültséget a budapesti békecsúcs előtt

2025. október 21. 12:55

Az új intézkedések értelmében 2028. január 1-től teljes tilalom lép életbe az orosz olaj- és gázimportokra.

2025. október 21. 12:55
null

Az Európai Unió ezen a héten átfogó, összehangolt büntetőintézkedésekkel igyekszik gazdaságilag térdre kényszeríteni Oroszországot, hogy növelje a nyomást Vlagyimir Putyinon Donald Trumppal tervezett budapesti békecsúcs előtt – írta meg a Handelsblatt.

Az új intézkedések értelmében 2028. január 1-től teljes tilalom lép életbe az orosz olaj- és gázimportokra, 2026-tól pedig nem köthetők új gázszerződések Oroszországgal. 

A tagállamok most először szavazták le Magyarország vétóját, és a tilalmat kereskedelmi jogi eszközként, minősített többséggel fogadták el. Az intézkedés mind a vezetékes, mind az LNG-gázra vonatkozik, de biztonsági ellátási problémák esetén ideiglenesen felfüggeszthető.

A brüsszeli vezetők szerint a lépés célja, hogy Oroszországot megfosszák egyik legfontosabb bevételi forrásától, és erősítsék Ukrajna tárgyalási pozícióját. A döntést Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő „az erő politikájának” nevezte, mondván: Moszkva csak a nyomásból ért. Az unió emellett újabb szankciócsomagot is előkészít, amely több száz orosz olajszállító hajót tiltólistára helyezne, hogy ellehetetlenítsék a szankciók megkerülésére használt „szellemflotta” működését.

Ezt is ajánljuk a témában

A csütörtöki uniós csúcson további radikális döntések is születhetnek: Brüsszel az orosz jegybank befagyasztott vagyonát használná fel egy 100 milliárd eurós ukrajnai támogatási alap finanszírozására. A pénzt fegyvervásárlásokra és a kijevi költségvetés finanszírozására fordítanák legalább 2028-ig.

A kritikusok szerint a döntések nem a béke irányába mutatnak, hanem éppen ellenkezőleg: tovább növelik az eszkaláció veszélyét, miközben Európa saját energiaellátását is kockáztatja. A budapesti békecsúcs előtt az EU így inkább a szankciók útját választotta – a tárgyalóasztal helyett.

Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP

***

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Skulo
2025. október 21. 16:06
"szellem flotta" az csak Euröpãnak szàllít. Mi csövön kapjuk.
Válasz erre
0
0
lenyegtelen
2025. október 21. 15:40
Teljes tilalom. Hát hogyne... mivel ez számunkra előnytelen intézkedés lenne, ami nem szolgálja az ország érdekeit, így szerintem el is tekinthetünk az alkalmazásától... az eu-s csürhe meg bekaphatja a city of london gyíkját...
Válasz erre
1
0
belbuda
2025. október 21. 15:28
Addigra el is felejtjük a hazaáruló potrohos tolvajt! 😉
Válasz erre
0
1
martens
2025. október 21. 15:25
Addig még lesz ebben jó néhány csavar.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!