Az EU szigorú tiltással keltené a feszültséget a budapesti békecsúcs előtt

Megszületett a brüsszeli mesterterv: mostantól az oroszok pénzelhetik Ukrajnát
Úgy tűnik, Belgium enged a nyomásnak, hogy az EU hozzáférjen a befagyasztott orosz vagyonhoz.
Az új intézkedések értelmében 2028. január 1-től teljes tilalom lép életbe az orosz olaj- és gázimportokra.
Az Európai Unió ezen a héten átfogó, összehangolt büntetőintézkedésekkel igyekszik gazdaságilag térdre kényszeríteni Oroszországot, hogy növelje a nyomást Vlagyimir Putyinon Donald Trumppal tervezett budapesti békecsúcs előtt – írta meg a Handelsblatt.
Az új intézkedések értelmében 2028. január 1-től teljes tilalom lép életbe az orosz olaj- és gázimportokra, 2026-tól pedig nem köthetők új gázszerződések Oroszországgal.
A tagállamok most először szavazták le Magyarország vétóját, és a tilalmat kereskedelmi jogi eszközként, minősített többséggel fogadták el. Az intézkedés mind a vezetékes, mind az LNG-gázra vonatkozik, de biztonsági ellátási problémák esetén ideiglenesen felfüggeszthető.
A brüsszeli vezetők szerint a lépés célja, hogy Oroszországot megfosszák egyik legfontosabb bevételi forrásától, és erősítsék Ukrajna tárgyalási pozícióját. A döntést Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő „az erő politikájának” nevezte, mondván: Moszkva csak a nyomásból ért. Az unió emellett újabb szankciócsomagot is előkészít, amely több száz orosz olajszállító hajót tiltólistára helyezne, hogy ellehetetlenítsék a szankciók megkerülésére használt „szellemflotta” működését.
A csütörtöki uniós csúcson további radikális döntések is születhetnek: Brüsszel az orosz jegybank befagyasztott vagyonát használná fel egy 100 milliárd eurós ukrajnai támogatási alap finanszírozására. A pénzt fegyvervásárlásokra és a kijevi költségvetés finanszírozására fordítanák legalább 2028-ig.
A kritikusok szerint a döntések nem a béke irányába mutatnak, hanem éppen ellenkezőleg: tovább növelik az eszkaláció veszélyét, miközben Európa saját energiaellátását is kockáztatja. A budapesti békecsúcs előtt az EU így inkább a szankciók útját választotta – a tárgyalóasztal helyett.
Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP
