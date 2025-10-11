Figyelem! Ezt a felvételt kötelezővé kell tenni minden tiszás számára: ilyen, ha egy férfi állja a szavát (VIDEÓ)
Magyar Péter is erősen figyelhet.
Soha!
„Kisfiú, miért van az, hogy te mindig másokkal foglalkozol, legtöbbet a miniszterelnökkel?! Lássuk be, a tehetséget és a tudást hiába próbálod dühvel pótolni, soha, de soha ebben a büdös életben nem lesz belőled olyan nagy formátumú politikus, mint amilyen Orbán Viktor.
Soha!
Beszélj inkább magadról, a neked lízingelt párt Ukrajna, háború, energiafüggetlenség ügyében képviselt álláspontjáról!
Arról nem beszélsz, mert nem mersz. Ha igazat mondanál a magyar emberek, ha hazudnál a brüsszeli tartótisztjeid rúgnának seggbe. Marad a sunyitás még jó, hogy a köréd sereglett ex SZDSZ-MSZP-s okostojások beszédesebbek nálad. Tőlük tudjuk, hogy eltörölnétek a rezsicsökkentést, a családi adókedvezményt, háborúba vinnétek az országot, beengednétek Ukrajnát az EU-ba, megint mindent eladnátok.”
