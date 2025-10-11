Ft
10. 11.
szombat
Kisfiú! Soha a büdös életben nem lesz belőled olyan nagy formátumú politikus, mint amilyen Orbán Viktor

2025. október 11. 18:04

Soha!

2025. október 11. 18:04
Kötter Tamás
Kötter Tamás
„Kisfiú, miért van az, hogy te mindig másokkal foglalkozol, legtöbbet a miniszterelnökkel?! Lássuk be, a tehetséget és a tudást hiába próbálod dühvel pótolni, soha, de soha ebben a büdös életben nem lesz belőled olyan nagy formátumú politikus, mint amilyen Orbán Viktor. 

Soha!

Beszélj inkább magadról, a neked lízingelt párt Ukrajna, háború, energiafüggetlenség ügyében képviselt álláspontjáról! 

Arról nem beszélsz, mert nem mersz. Ha igazat mondanál a magyar emberek, ha hazudnál a brüsszeli tartótisztjeid rúgnának seggbe. Marad a sunyitás még jó, hogy a köréd sereglett ex SZDSZ-MSZP-s okostojások beszédesebbek nálad. Tőlük tudjuk, hogy eltörölnétek a rezsicsökkentést, a családi adókedvezményt, háborúba vinnétek az országot, beengednétek Ukrajnát az EU-ba, megint mindent eladnátok.”

CirmoS
2025. október 11. 18:42
A jobbos megmondóembereknek elég azzal a TÉNNYEL operálni, hogy a szarosgatyás, felesége által lapátra tett és ezáltal sértődött, frusztrált wéberkapcarongynak az égvilágon SEMMI baja nem volt Orbánékkal meg a NER- rel amíg annak kegyeltje volt! Ennyike! Innentől teljesen hiteltelen ez az öngyilkosságot színlelő, késsel rohangáló brüsszeli csicska!
altercat1
2025. október 11. 18:40
Röhejes ennek a fososnak a beképzeltsége... Nomeg a levitézlett csürhéjé is.
gyzoltan-2
2025. október 11. 18:32
Elég rendesen szorgalmazzák a magyarság ellenségei a "Minél rosszabb, annál jobb!" vezérelvet Magyarországon! Erre garancia a felkészületlenségük, az esetlegességük, a maximális alkalmatlanságuk... Egyetlen motivációjuk a "Mocskos Fidesz" meg az, "Orbán takarodj!", az egyetértés alapja! Újra beindul a szabad-rablás, mint történt a 80-90-es években, és utána, mikor is a magyarságot tarra rabolták! Magyar Péter a KÁOSZ pártja! Higgyünk neki! Megvalósítja! Szerintem is, remélem nálatok is, ennyi elég a békés országépítéshez...?! -vagy nem?!
