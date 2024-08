A Fehér Házban kimondták: nagy az esélye annak, hogy újabb háború tör ki

Nyitókép: Andrew Leyden / AFP

A Fehér Ház nemzetbiztonsági szóvivője, John Kirby szerint az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett Izrael védelme mellett egy esetleges iráni támadás esetén – számolt be a The Times of Israel.

Kirby a Channel elmondta, hogy bár nehéz megjósolni egy támadás valószínűségét, a Fehér Ház komolyan veszi az iráni fenyegetéseket.

„Úgy véljük, hogy Irán továbbra is készen áll és felkészült arra, hogy támadást indítson, ha úgy döntene, ezért van megnövelt haderőnk a térségben” – nyilatkozta Kirby.