Mit kell tudni a legdinamikusabban fejlődő pártcsaládról?

Politikai hatás és várakozások

A PFE frakció célja, hogy változást hozzon az európai uniós politikában, és ellenálljon a brüsszeli centralista bürokraták döntéseinek.

A szövetség várhatóan nagy hatást fog gyakorolni az európai politikára.

A frakcióhoz való csatlakozás lehetősége nyitva áll minden olyan patrióta párt és képviselő előtt, akik egyetértenek a jobboldali értékekkel és a változás szükségességével Európában.

További csatlakozások és érdeklődők

A frakcióhoz már eddig is jelentős pártok csatlakoztak, és további érdeklődés is van. A 6 európai parlamenti képviselői helyet megnyerő lengyel Konföderáció jelenleg tárgyalásokat folytat a PFE csoporttal. A szlovén Demokrata Párt (SDS) és a szlovák Irány – Szociáldemokrácia (SMER) is potenciális csatlakozók között szerepelnek.

Ugyanakkor néhány párt, mint például a lengyel Jog és Igazságosság (PiS), a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) és az Alternatíva Németországért (AfD), egyelőre nem csatlakoznak az új szövetséghez.

A Patrióták Európáért frakció megalakulásával új fejezet nyílt az európai parlamenti politikában, és a következő évek során jelentős hatással lehet az európai uniós politikai irányvonalakra.