Közel a vég? Biden a családjával egyeztetett az elbukott vita után

A Guardian értesülése szerint Joe Biden vasárnap összehívta a családját egy egyeztetésre, miközben egyre nagyobb nyomás nehezedik rá, hogy a csütörtöki, Donald Trumppal folytatott katasztrofális elnökválasztási vita után lépjen vissza. Az elnök környezetében lévő tisztviselők azonban cáfolják, hogy a család az elnök versenyből való kilépését vitatná meg, ugyanis a találkozót még a vita előtt elkezdtek szervezni.

Az NBC News forrásai szerint az elnök és a first lady, Jill Biden hozza meg a végső döntést arról, hogy Biden végül „bedobja-e a törülközőt” vagy pedig a történtek ellenére is folytatja a versenyt a második hivatali ciklusért. A családi találkozón jelen voltak az elnök gyermekei és unokái is, de

a döntés meghozatala az elnök és felesége kezében van.

A demokrata vezetők a média előtt egyelőre kiállnak az elnök mellett, és szerintük továbbra is képes lesz legyőzni Trumpot novemberben, ugyanakkor magánemberként egyre többen adnak hangot az aggodalmuknak.

„A kampánnyal kapcsolatos bármilyen megbeszélés várhatóan informális vagy utólagos gondolat lesz” – mondta egy forrás az NBC-nek, hogy tompítsa az összejövetel céljával kapcsolatos spekulációkat. A kormány tehát egyelőre igyekszik hűteni a kedélyeket, de az amerikai nyilvánosság nem tartja életszerűnek, hogy egy ilyen helyzetben nem ül össze egyfajta „válságstáb” a helyzet kezelése érdekében.

