Ki az a J. D. Vance, akit Trump az alelnökjelöltjévé választott?

A 39 éves, azaz az amerikai politika legfelső szintjén kifejezetten fiatalnak számító szenátor James Donald Bowman néven született Ohióban, kisvárosi, szerény körülmények között élő családban nőtt fel. Vance a középiskola után rögtön az amerikai haditengerészet felé vette az irányt, melynek színeiben az iraki háborúban is szolgált. A republikánus ügy mellett már fiatal korában elköteleződött, egyetemi évei alatt az ohiói állami törvényhozás egyik republikánus szenátora, Bob Schuler mellett dolgozott.

Miután megszerezte jogi diplomáját a Yale Egyetemen, néhány év ügyvédi tevékenység után kockázatitőke-befektetőként kezdett dolgozni, többek között Peter Thiellel, a PayPal, illetve a big data-elemzés egyik legfontosabb nemzetközi szereplője, a Palantir Technologies társalapítójával. 2017-től rendszeresen elemezte a CNN-en az amerikai politikát,

ebben a minőségében vált a republikánus oldal sztárjává.

2021-ben Thiel tízmillió dolláros támogatásának köszönhetően elindult az ohiói republikánus szenátori előválasztáson, majd a szenátorválasztáson, melyet 2022 novemberében meg is nyert. Ehhez az évhez kötődik Donald Trumppal kapcsolatos pálfordulása: korábban „amerikai Hitlerként” emlegette, 2022-ben ugyanakkor Trump ajánlásával nyerte meg a választást,

s akkor már úgy fogalmazott, „ő a legjobb elnök, mióta csak élek, aki úgy tárta fel a korrupciót ebben az országban, mint senki más”.

2016-ban megjelent könyve, a Hillbilly Elegy megjelenése évében és az azt követő évben is felkerült a New York Times bestseller-listájára, és számos díjat nyert; a New York Times szerint ez a könyv „a hat legjobb könyv egyike arról, hogy miért győzött Trump”. A Hillbilly Elegyt 2020-ben filmre vitte a Netflix.