Halálos kánikula júniusban? Egy klímakutató elmagyarázza, miért sújtotta szélsőséges időjárás Görögországot

Nyitókép: Aris Oikonomou / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Görögországban halálos kánikula tombol a nyári szezon, az idei extrém hőhullámok több halálos áldozatot is követeltek júniusban – számolt be róla az Euronews. Legalább hat turistáról tudni, akik meghaltak az extrém hőség következtében és egy tűzoltó is életét vesztette az erdőtüzek elleni küzdelemeben.

Nem kíméli Görögországot az extrém időjárás, halálos kánikula pusztít a Földközi-tenger menti országban.

Forrás: AFP

Halálos kánikula – Mi okozza, milyen következményekkel lehet számolni?

Kétségtelen, hogy a Földközi-tenger térségében fekvő ország a Földön tapasztalható éghajlatváltozás frontvonalában van Európában. Tavaly rekordhosszúságú, 16 napig tartó hőhullám perzselte fel az országot. Arról, hogy mi az éghajlati szélsőségek oka Dr. Lagouvardos, az Athéni Nemzeti Obszervatórium (NOA) kutatási igazgatója beszélt a portálnak. „Van egy rendszerünk, amely együttesen működik – a tenger, a légkör-, és ahogy a rendszer egyik összetevője felmelegszik, úgy melegíti a másikat is” – magyarázta.

A Földközi-tenger keleti részén egyre hosszabbak, gyakoribbak és súlyosabbak a tengeri hőhullámok és ciklonok, ez pedig növeli a hőségriasztások és erdőtüzek gyakoriságát. A melegebb tengerfelszíni hőmérséklet a hevesebb és gyakoribb viharokhoz biztosít több energiát.

A legveszélyesebb, hogy ezek a melegebb vizek több mediterrán hurrikánt, azaz trópusi ciklont indítanak el, amelyek súlyos időjárási helyzetet teremthetnek Görögországban és a többi mediterrán országban is.

A Földközi-tenger térsége az éghajlati válság egyik gócpontja”

– emelte ki a kutató.

Az Európai Unió éghajlati ügynöksége, a Copernicus azt is megállapította, hogy különösen nyáron a jelent problémát a hőmérséklet-emelkedés mértéke Közép- és Délkelet-Európa, valamint a Földközi-tenger környékén.