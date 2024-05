Óceáni bújócska: a klímaváltozás a tengeralattjárók szövetségese

A jég alatt

A The New York Times újságírója engedélyt kapott arra, hogy felszálljon egy nukleáris meghajtású támadó tengeralattjáróra, és megnézze azt, hogyan készül a Pentagon egy esetleges atomháborúra a befagyott tenger alatt. De milyen lehet az élet hosszú hónapokig összezárva a víz alatt?

Az amerikai haditengerészet tengerészei az atommeghajtású tengeralattjárók fedélzetén már régóta gyakorolnak az Északi-sarkvidéken, megtanulva azt, hogy háború esetén miként kell vadászni orosz társaikra. Az amerikai tengeralattjáró-haderő a világ peremén élesíti harci készségeit, mivel Oroszország is kiterjeszti az ottani katonai műveleteit.

Járőrözés

Egy márciusi napon egy 360 láb hosszú, Tomahawk robotrepülőgépekkel és torpedókkal felfegyverzett támadó tengeralattjáró fekete fémvitorlája átütötte a Beaufort-tenger sűrű jegét a Jégtábor hadművelet során. A U.S.S. Hampton fedélzetén tartózkodó 152 tengerész közül sokaknak ez volt az első járőrözése.

Egy tengeralattjáró üzemeltetése az Északi-sarkvidéken különösen nagy kihívást jelent. Először is itt van a navigáció. Egyes területeken a sekély vizek arra kényszerítik a legénységet, hogy keskeny ösvényen haladjanak a két veszélyforrás között: a jég felettük és az óceánfenék alattuk.

A jégtáblák – a felborult tengeri jég hatalmas, lefelé mutató darabjai – szintén veszélyt jelentenek. Ez volt a helyzet, amikor Mike Brown parancsnok és legénysége a Hampton fedélzetén áthaladt a Bering-szoroson. „A hajót mintegys 6 méternyire a fenéktől, 12–18 méternyi jéggel a fejünk fölött működtettük, és ki tudtuk kerülni a jégtorlaszokat” – mondta a hajó első tisztje.

Kevés a hely

Másodszor pedig a fagyos óceáni vízből a hajótesthez érkező vízkondenzáció a tengeralattjárón kisebb elektromos tüzeket okozhat. A meghajtás elvesztése a jég alatt rekedést jelenthet, vagyis a tengeralattjáró kis atomerőművének csúcsformában tartása élet-halál kérdéssé válik. A Hampton fedélzetén számos torpedó és atomfegyver található. A legénység tagjai periszkópok segítségével pásztázzák a felszínt , és digitális leolvasással tekintik át a körülöttük lévő víz alatti óceáni hangokat.

Mint minden tengeralattjárón, itt is a helyből van kevés. Az ágyakat gyakran meg kell osztani, mivel a tengerészek váltásban dolgoznak. A szakácsok többször sütnek friss kenyeret, hogy ne kelljen előre elkészített pékárukat tárolniuk.

Vészhelyzetben pedig az esetleges műtéteket az étterem asztalán is el lehet végezni. A tisztek és a matrózok számára kialakított kis étkező k k azon kevés helyek közé tartoznak, ahol a legénység együtt lazíthat. A legénység tagjai kártyáznak, hogy elüssék az időt, vagy ahogy ők úgy mondják, hogy „ne múljon el az idő”. Néhány tengerész a pihenőidejét az okostelefonjával tölti, régi üzeneteket olvasva vagy a korábban letöltött tévéműsorokat és filmeket nézve.

Külső összeköttetés nélkül

„A morál szempontjából a 31. nap a legrosszabb” – jelentette ki Mickaila Johnston kapitány, tenger alatti egészségügyi tiszt. Ugyanis az egyes telefonos alkalmazások letöltései – Spotify, Netflix – ekkor járnak le. A Hampton legénysége ráadásul hetekig marad a víz alatt, szűk helyen, korlátozott élelemmel és külső kommunikáció nélkül. A tengerészek szerint a tengeralattjárón „úton lenni” olyan, mintha egy kis irodában dolgoznánk, ahol nincsenek ablakok, nem lehet kimenni, nincs wifi és mobilszolgáltatás.

A engeralattjáró egy hosszúkás, sötét folyosókból álló labirintushoz hasonlít, amely nem szélesebb, mint egy iskolabusz folyosója. A két elsődleges fedélzet közötti átjárók olyan keskenyek, hogy egyszerre csak egy ember tudja használni őket.

Csak férfiak

Brown parancsnok egy kizárólag férfiakból álló legénységet vezet. A tengeralattjárókon szolgálatot teljesítő nőkre vonatkozó tilalom csak 2010-ben szűnt meg, és bár sok női tiszt azóta feljebb jutott a ranglétrán, egyikük sem elég tapasztalt ahhoz, hogy tengeralattjárót irányítson.

A szakemberek sokáig dolgoztak azon, hogy megtalálják azt a helyet, ahol a Hampton a nagy jégtáblák között a felszínre emelkedhet. Ezután kezdődik egy háromhetes küldetés, amely a legénység harcképességét teszteli a föld egyik legkiismerhetetlenebb helyén. Az élet zord. Nincsenek zuhanyzók, nincs folyó víz. Van úgy, hogy a kinti hőmérséklet 40 fok alá süllyed. Napnyugta után néha felragyog az északi fény.

„A cél kettős – mondta Brown parancsnok. – A geopolitikai kérdések mellett alkalmassá kell tennünk magunkat a jég alatt való működésre. A legénységem tele van olyan tengerészekkel, akik még soha nem jártak itt, nem voltak még a jég alatt. Ezért az egyik fő célom a tengerészek következő nemzedékének kiképzése.”

Az igazán nagy, ballisztikus rakétákkal felszerelt tengeralattjárók akár 90 napig is a víz alatt maradnak. Ezek annyi nukleáris robbanófejet hordoznak, hogy ha szükséges, akár egész országokat le tudnának törölni a térképről – zárult a The New York Times cikke.