Nagy bajban a mezőgazdaság a klímaváltozás miatt

Az agrárvilágot sújtó klímakatasztrófák

A kutatás szerint a technológia segíthet előre jelezni a klímakatasztrófák (aszályok, árvizek, túlzott csapadék stb.) okozta súlyos károkat, amelyek a gazdák jövedelmének alakulására is súlyos hatással lehetnek. Így a döntéseket meghozó gazdálkodók előre mérlegelhetik, hogy a megelőzési költségek milyen távon térülnek meg. A technológia tehát alapvető fontosságúvá válik, mert ezzel az ágazat ütemesebben csökkentheti a környezeti hatásait és felgyorsíthatja az ökoszisztéma helyreállítását is, ami a jövőbeni élelmiszer-biztonság kulcsa.

A Capgemini egyébként részletesen foglalkozik az agrárszektorral a legújabb ReThink sorozatba tartozó tanulmányában, amelynek angol címe: Food for Thought: How can collaboration and technology drive a more sustainable food ecosystem?

