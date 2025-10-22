Jön a hosszú hétvége: így lesznek nyitva a boltok

Négynapos hétvége veszi kezdetét október 23-tól, csütörtöktől, így változnak a boltok nyitvatartási idejei is.

Csütörtökön, a nemzeti ünnepen a szokásoknak megfelelően nem nyitnak ki a boltok.

Ha valakinek mindenképpen csütörtökön kell vásárolnia, az csak a benzinkutakon lévő üzletekben vagy éjjel-nappali boltokban teheti ezt meg.

A gyógyszertárak közül is, csak az ügyeletesek lesznek nyitva.

Ahogy az Index is írja, péntektől azonban már változik a helyzet, és bár ez is munkaszüneti nap, az üzletek nagy része már kinyit és fő szabály szerint szombati nyitvatartással várja majd a vevőket.