Ft
Ft
13°C
9°C
Ft
Ft
13°C
9°C
10. 22.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 22.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
október 23. nemzeti ünnep kisboltok nemzeti ünnep ünnepi nyitvatartás hosszú hétvége

Jön a hosszú hétvége: így lesznek nyitva a boltok

2025. október 22. 12:32

A nemzeti ünnepen minden zárva lesz.

2025. október 22. 12:32
null

Négynapos hétvége veszi kezdetét október 23-tól, csütörtöktől, így változnak a boltok nyitvatartási idejei is.

Csütörtökön, a nemzeti ünnepen a szokásoknak megfelelően nem nyitnak ki a boltok.

Ha valakinek mindenképpen csütörtökön kell vásárolnia, az csak a benzinkutakon lévő üzletekben vagy éjjel-nappali boltokban teheti ezt meg. 

A gyógyszertárak közül is, csak az ügyeletesek lesznek nyitva. 

Ahogy az Index is írja, péntektől azonban már változik a helyzet, és bár ez is munkaszüneti nap, az üzletek nagy része már kinyit és fő szabály szerint szombati nyitvatartással várja majd a vevőket.

Október 25–26-án, a hétvégén pedig a megszokott szombati és vasárnapi nyitvatartás lesz érvényben. 

A posták október 23-án zárva lesznek, október 24–25-én pedig szombati (pihenőnapi) munkarend lesz érvényben.

A tömegközlekedésben jellemzően ünnepnapi menetrend lesz érvényben október 23-án, míg a többi három napon a szombati-vasárnapi rend szerint járnak majd a BKK járatai.

A szemetet a szokásos rend szerint szállítják el, így ahová csütörtökönként járnak a kukásautó, ott ugyanúgy megjelennek majd. 

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

 

 

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!