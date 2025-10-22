Ft
10. 22.
szerda
Ukrajna Magyarország béke pénz fegyver Orbán Viktor

Ezt nem láttuk jönni: Orbán Viktor hatalmas elismerést kapott Romániából (VIDEÓ)

2025. október 22. 12:51

Rengeteg pozitív és elismerő, román nyelvű komment érkezett Orbán Viktor beszéde alá.

2025. október 22. 12:51
null

Idén július 31 és augusztus 2 között rendezték meg a politikai és zenei fesztivált, az MCC Fesztet Esztergomban.

A rendezvényen beszédet mondott Orbán Viktor is.

A miniszterelnök felszólalásában kiemelte, hogy Ukrajna sosem konzultált Magyarországgal arról, hogyan válaszoljon Oroszország katonai lépéseire. Ebből kifolyólag Magyarország nem teheti tönkre magát azzal, hogy pénzzel, fegyverrel és katonával támogatja a háborút.

Orbán Viktor ezen nyilatkozata nem csak Magyarországon de külföldön is nagy népszerűséget szerzett magának. A stiripesurse.ro nevű román hírportál közzé is tette a miniszterelnök beszédét egy feliratozott videó formájában, ami alá rengeteg pozitív, a magyar álláspontot dicsérő román nyelvű komment érkezett.

„Bravó, ez igazán hazafias, látszik, hogy szereti a népét” – írja az egyik hozzászóló.

Ilyen álláspontot kell képviselnie egy ország miniszterének! Bravó”

– jegyezte meg egy másik hozzászóló.

Orbán Viktor hatalmas tiszteletet érdemel” – fogalmazott az egyik komment.

A hozzászólásokból jól látszik tehát, hogy a béke egy olyan univerzális cél, amiért nem csak a magyarok, de más európai polgárok is hajlandóak kiállni.

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

Összesen 9 komment

tikkadt-szocske
2025. október 22. 13:49
Ezt nem láttuk jönni ... Mondták a vonatbaleset túlélői és megpályázták az összes szerkesztői állást a Mandinernél.
gyozoporgorugasa
•••
2025. október 22. 13:40 Szerkesztve
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2 2025. október 22. 13:31 meséket talál ki magának és a szavazóinak, akik örülhetnek nekik a bejelentéskor, aztán úgysem valósulnak meg sohasem." Pl mi ?pl a paks 2?Vagy a nemzeti oltóanyag gyár?Már ontja magából az orosz szputnyik vakcinát.🤣🤣😂👌✌Baszki még valami fanatikus fideszes elhiszi.🤣🤣😂👌✌
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
2025. október 22. 13:31
Tökéletes lezárása az Orbán-korszaknak. A sok légvár, politikai termék, füstbe ment terv tetején a korona lehetne a békekonferencia, amit egyszer egy félmondattal említett Trump, majd estére el is felejtette, de a magyar agitprop gépezet már úgy beszélt róla, mintha a Krisztus támadna fel előre bejelentett időpontban. Ennyit tud a vén geci: meséket talál ki magának és a szavazóinak, akik örülhetnek nekik a bejelentéskor, aztán úgysem valósulnak meg sohasem.
gyozoporgorugasa
•••
2025. október 22. 13:22 Szerkesztve
Bravó, ez igazán hazafias, látszik, hogy szereti a népét” – írja az egyik hozzászóló. 🤣🤣🤣😂😂👌Mandiner szint ,és akkor az egyik hozzászóló ezt írta🤣🤣😂👌Hatalmas, van még ott ahonan ez jött?😂🤣👌 Amit a mandiner összekukázik fenomenális.😂😂🤣👌✌
