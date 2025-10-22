Ezt nem láttuk jönni: Orbán Viktor hatalmas elismerést kapott Romániából (VIDEÓ)

Jön az MCC Feszt 2025: világsztárok, közéleti viták és zenei élmények Esztergomban
Ötödik alkalommal rendezik meg a fesztivált.
Rengeteg pozitív és elismerő, román nyelvű komment érkezett Orbán Viktor beszéde alá.
Idén július 31 és augusztus 2 között rendezték meg a politikai és zenei fesztivált, az MCC Fesztet Esztergomban.
A rendezvényen beszédet mondott Orbán Viktor is.
A miniszterelnök felszólalásában kiemelte, hogy Ukrajna sosem konzultált Magyarországgal arról, hogyan válaszoljon Oroszország katonai lépéseire. Ebből kifolyólag Magyarország nem teheti tönkre magát azzal, hogy pénzzel, fegyverrel és katonával támogatja a háborút.
Orbán Viktor ezen nyilatkozata nem csak Magyarországon de külföldön is nagy népszerűséget szerzett magának. A stiripesurse.ro nevű román hírportál közzé is tette a miniszterelnök beszédét egy feliratozott videó formájában, ami alá rengeteg pozitív, a magyar álláspontot dicsérő román nyelvű komment érkezett.
A miniszterelnök várhatóan idén is nagyszabású beszéddel készül október 23-ára.
„Bravó, ez igazán hazafias, látszik, hogy szereti a népét” – írja az egyik hozzászóló.
Ilyen álláspontot kell képviselnie egy ország miniszterének! Bravó”
– jegyezte meg egy másik hozzászóló.
„Orbán Viktor hatalmas tiszteletet érdemel” – fogalmazott az egyik komment.
A hozzászólásokból jól látszik tehát, hogy a béke egy olyan univerzális cél, amiért nem csak a magyarok, de más európai polgárok is hajlandóak kiállni.
Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP
