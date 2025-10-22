Ft
Ft
13°C
9°C
Ft
Ft
13°C
9°C
10. 22.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 22.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
karmelita Békemenet október 23. Orbán Viktor beszéd

Égető kérdéseket szegeztek a Karmelitába tartó Orbán Viktornak – meglepő vallomás érkezett a kormányfőtől (VIDEÓ)

2025. október 22. 14:33

„Nekünk kell többen lennünk!” – szólított fel a magyar miniszterelnök.

2025. október 22. 14:33
null

Orbán Viktornak – az általa megosztott videóban – feltették a kérdést: kész van-e már a beszéd, amivel az október 23-i Békemenetre készül.

Ezt is ajánljuk a témában

„Beszéd? Beszéd még sehol sincs. Még kormányzás van. Majd délután!” – válaszolta viccelődve a miniszterelnök.

A másik kérdés, amit a kormányfőnek szegeztek így hangzott: miért fontos, hogy ott legyünk a Békemeneten?

Ha békét akarsz, akkor ki kell állnod a béke mellett. És nekünk kell többen lennünk!”

– felelte Orbán Viktor.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
balbako_
2025. október 22. 15:09
Csak egy apróság a látottakhoz. Orbán a bejáratnál maga elé engedett egy hölgyet. Ilyen a Szarossal soha sem fordulhat elő.
Válasz erre
7
0
Hangillat
2025. október 22. 15:03
Beszéd-kiszédülő kérdések mikrofonistáktól, akik 'neknek' szegezne. A politikusok síkraszállnak, leszögeznek, ezért síkporgyártás, szegkovácsolás menő szakma.-
Válasz erre
2
0
SzaboGeza
2025. október 22. 14:54
ÉS ENNYI, ILYEN EGYSZERŰ EZ!!!!:)))
Válasz erre
5
0
Dixtroy
•••
2025. október 22. 14:37 Szerkesztve
"„Beszéd? Beszéd még sehol sincs. Még kormányzás van. Majd délután!”" Orbánnak mindig jó volt a kapásból válaszadási képessége. Még most is olykor felnevetek, ha erre a szitura gondolok: Most jövök a templomból, ember!
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!