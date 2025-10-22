Égető kérdéseket szegeztek a Karmelitába tartó Orbán Viktornak – meglepő vallomás érkezett a kormányfőtől (VIDEÓ)

Így buzdítanak a Békemenetre a fideszes politikusok
Most kell igazán sokan legyünk! – üzente a miniszterelnök.
„Nekünk kell többen lennünk!” – szólított fel a magyar miniszterelnök.
Orbán Viktornak – az általa megosztott videóban – feltették a kérdést: kész van-e már a beszéd, amivel az október 23-i Békemenetre készül.
„Beszéd? Beszéd még sehol sincs. Még kormányzás van. Majd délután!” – válaszolta viccelődve a miniszterelnök.
A másik kérdés, amit a kormányfőnek szegeztek így hangzott: miért fontos, hogy ott legyünk a Békemeneten?
Ha békét akarsz, akkor ki kell állnod a béke mellett. És nekünk kell többen lennünk!”
– felelte Orbán Viktor.
