Így buzdítanak a Békemenetre a fideszes politikusok

Az ő személyes sikere, hogy egyáltalán felmerülhet helyszínként hazánk fővárosa
A reménybeli Trump–Putyin-csúcs budapesti helyszíne külön jelentőséggel bír.
Most kell igazán sokan legyünk! – üzente a miniszterelnök.
Szinte minden kormánypárti politikus külön posztot vagy videót szentelt a csütörtöki Békemenetre, amelynek gyülekezőját 9-tól tartják az Elvis Presley téren.
A Fidesz frakcióvezetője, Kocsit Máté a tavalyi eseményt elevenítette fel videójában,
míg Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a menet útvonalával buzdította részvételre a kormányoldal támogatóit.
Menczer Tamás a Fidesz kommunikációs igazgatója posztjában felhívta a figyelmet, hogy mindenkit várnak a Békemenetre, „de készen állunk a békecsúcs megrendezésére” is. Lázár János építési és közlekedési miniszter azt írta, hogy „A magyarok biztonságáért, a békéért küzdünk! Ott leszek, mert minden ember számít".
Orbán Viktor is több posztban hívta fel a figyelmet a csütörtöki tömegdemonstráció fontosságára, a legutóbbi videójában felelevenítve az eddigi Békemenetekről szóló tudósításokat. Ahogy a miniszterelnök írta:
