Kocsis Máté Békemenet Gulyás Gergely Orbán Viktor

Így buzdítanak a Békemenetre a fideszes politikusok

2025. október 22. 14:02

Most kell igazán sokan legyünk! – üzente a miniszterelnök.

Szinte minden kormánypárti politikus külön posztot vagy videót szentelt a csütörtöki Békemenetre, amelynek gyülekezőját 9-tól tartják az Elvis Presley téren.

A Fidesz frakcióvezetője, Kocsit Máté a tavalyi eseményt elevenítette fel videójában, 

míg Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a menet útvonalával buzdította részvételre a kormányoldal támogatóit. 

Menczer Tamás a Fidesz kommunikációs igazgatója posztjában felhívta a figyelmet, hogy mindenkit várnak a Békemenetre, „de készen állunk a békecsúcs megrendezésére” is. Lázár János építési és közlekedési miniszter azt írta, hogy „A magyarok biztonságáért, a békéért küzdünk! Ott leszek, mert minden ember számít".

Orbán Viktor is több posztban hívta fel a figyelmet a csütörtöki tömegdemonstráció fontosságára, a legutóbbi videójában felelevenítve az eddigi Békemenetekről szóló tudósításokat. Ahogy a miniszterelnök írta:

Most kell igazán sokan legyünk!

Nyitókép: a 2021-es Békemenet (Fotó: Mátrai Dávid/Mandiner)

 

 

