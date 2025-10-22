„Szar propaganda” – Hont András durván nekiment a HVG-nek, miután az úgy aláfeküdt a Tiszának, mint még soha senki

Optimista fordulat a gazdaságban: derűlátás jellemzi a magyarokat
A gazdálkodási környezet kiszámíthatósága minden ágazatban javult.
A lap már most arról ír, hogy egyből fellendülne a gazdaság, ha a Tisza kerülne kormányra.
„A 2026-os kormányváltás növekvő esélyei miatt javulhat a gazdasági helyzet” – ezzel a címmel jelent meg egy írás a HVG-n, mellyel elsőként kezdték meg a képzeletbeli Tisza-kormány propagálását.
A cikk olyan erősre sikerült, hogy Hont András nem is hagyta szó nélkül. Közösségi oldalán azt írta:
„A Messiás úr miatt erősödik a forint, nő a reálbér, és csökken a szén-dioxid-kibocsátás. Én kérek elnézést. Utólag is szégyellem magam.”
Ezt még megfejelte két hashtaggel:
#újságírás
és
#szar_propaganda.
Mint a Mandiner is megírta, három egymást követő hónap javulása után októberben tizenhárom havi csúcsára emelkedett a GKI Gazdaságkutató Zrt. konjunktúraindexe, vagyis a magyar üzleti szféra és a fogyasztók is optimistán tekintenek a következő hónapokra. A gazdálkodási környezet kiszámíthatósága minden ágazatban javult októberben, akárcsak a fogyasztói bizalmi index, mely elérte tizennégy havi csúcsát. A lakosság pénzügyi kilátásait a következő évre nézve kedvezőbben látja, csökkentek az inflációs félelmek, és javult a munkanélküliség alakulására vonatkozó megítélés is.
