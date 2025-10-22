Ft
10. 22.
szerda
10. 22.
szerda
Tisza Párt HVG Hont András Magyar Péter

„Szar propaganda” – Hont András durván nekiment a HVG-nek, miután az úgy aláfeküdt a Tiszának, mint még soha senki

2025. október 22. 13:07

A lap már most arról ír, hogy egyből fellendülne a gazdaság, ha a Tisza kerülne kormányra.

2025. október 22. 13:07
null

„A 2026-os kormányváltás növekvő esélyei miatt javulhat a gazdasági helyzet” – ezzel a címmel jelent meg egy írás a HVG-n, mellyel elsőként kezdték meg a képzeletbeli Tisza-kormány propagálását.

A cikk olyan erősre sikerült, hogy Hont András nem is hagyta szó nélkül. Közösségi oldalán azt írta: 

„A Messiás úr miatt erősödik a forint, nő a reálbér, és csökken a szén-dioxid-kibocsátás. Én kérek elnézést. Utólag is szégyellem magam.”

Ezt még megfejelte két hashtaggel:

#újságírás

és

#szar_propaganda.

Mint a Mandiner is megírta, három egymást követő hónap javulása után októberben tizenhárom havi csúcsára emelkedett a GKI Gazdaságkutató Zrt. konjunktúraindexe, vagyis a magyar üzleti szféra és a fogyasztók is optimistán tekintenek a következő hónapokra. A gazdálkodási környezet kiszámíthatósága minden ágazatban javult októberben, akárcsak a fogyasztói bizalmi index, mely elérte tizennégy havi csúcsát. A lakosság pénzügyi kilátásait a következő évre nézve kedvezőbben látja, csökkentek az inflációs félelmek, és javult a munkanélküliség alakulására vonatkozó megítélés is.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: YouTube/Képernyőfotó

 

madre79
2025. október 22. 14:20
A lónak f---át!
FeketeFehér
2025. október 22. 14:03
A HVG a GKI aktuális jelentését szemlézte. Tényleg felháborító. :))))))
Dixtroy
2025. október 22. 13:56
Legalább már vannak egyéni jelöltjeik? Anélkül nem fog ám menni..
Sróf
•••
2025. október 22. 13:55 Szerkesztve
A mi településünkön is érződik már Magyar Péter pozitív gazdasági hatása, múlt héten a helyi boltban "Coop péntek" volt, és egy csomó mindent akciósan lehetett megvásárolni. Volt olyan éhező, aki száraztésztához tudott így hozzájutni, más UHT tartóstejhez, én meg Cimbora márkájú kétliteres kannásborra ruháztam be. Innen is köszönjük Magyar Péternek!
