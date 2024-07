Szakértő: Franciaország rendszerválságban van, a migráció időzített bomba

Fotó: Tüntetések 2023-ban Párizsban. Forrás: Wikimedia Commons

Hogyan értelmezi a nemzeti jobboldal jelentős áttörését a legutóbbi francia nemzetgyűlési választásokon, és Ön szerint milyen tényezők járultak hozzá sikerükhöz?

Ez nem meglepő. A Nemzeti Tömörülés (Rassemblement National, RN) immár öt éve Franciaország vezető pártja, a 2019-es európai parlamenti választásokon aratott győzelmét követően, és már kétszer is jelentős pontszámmal jutott be az elnökválasztás második fordulójába. Ennek ellenére az RN eredménye a parlamenti választások első fordulójában példátlan hullámvölgyet jelent, és az abszolút többség megszerzésének reális lehetősége a Nemzetgyűlésben történelmi jelentőségű. Mi ennek az oka? Elsősorban a politikai elit és a nagyvárosi Franciaország által a peremvidéki Franciaország iránt tanúsított megvetés. Az egymást követő kormányok és különösen a baloldal évtizedeken keresztül figyelmen kívül hagyta ezeknek a „kisembereknek” a gazdasági és kulturális zűrzavarát, akik úgy érzik, hogy lefokozták őket, kiszorultak a saját területükről és semmibe veszik őket. Ugyanakkor az RN e munkásosztályok képviselőjévé vált, és ez önmagában is forradalom. Ahogy az Egyesült Államokban,

a populista jobboldal most a munkásosztályokat képviseli,

míg a baloldal a kisebbségeket és a művelt városi rétegeket, főként a köztisztviselőket.

A radikális baloldali és baloldali pártok koalíciójának sikerült győzelmet aratnia Párizsban, de a vidéki területeken nehézségekbe ütközött. Mit árul el ez a földrajzi megosztottság a jelenlegi franciaországi politikai helyzetről?

Véleményem szerint ez a választási megosztottság legmeghatározóbb aspektusa: a nagy francia városok és a nagyrészt figyelmen kívül hagyott és megvetett Franciaország peremvidéke közötti szavazati különbség, amelynek a sárga mellény-lázadás csak az első lökése volt. Gondoljunk csak bele: miközben az RN jócskán vezet, a nagyvárosok közül csak Toulonban és Nizzában van többsége. Párizsban a szavazatoknak mindössze 10%-át adja, míg a szélsőbaloldal 42%-ot tudhat magáénak. Ez tanulságos, és

megmutatja, hogy Franciaország mennyire széttöredezett ország,

vagy ahogy Jérôme Fourquet demográfus elmélkedett a 2019-ben megjelent „L'archipel français” (A francia szigetvilág) című esszéjében, egy megosztott nemzet: területenként, de korcsoportok, társadalmi osztályok, sőt vallási felekezetek szerint is. Egy katasztrófa.