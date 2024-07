Áttörés: nyilvánosságra hozzák a pedofilokat kiszolgáló Jeffrey Epsteinről szóló iratait

A 2008-ban kiskorúak prostitúcióra való felbujtásáért elítélt Epstein olyan társadalmi körökben mozgott, amelyekben az üzleti és politikai élet kulcsfigurái is helyet kaptak. Ezek közé a személyek közé tartoztak olyan emberek, mint Bill Clinton volt demokrata párti elnök, hírességek, de még András herceg és Stephen Hawking fizikus is szerepelt, de a nagy „filantróp” Bill Gates is rajta volt a férfi magánszigetére repülő személyek listáján. Epstein legutóbbi ügye 2018-ban kezdődött, miután a Miami Herald interjúkat tett közzé Epstein áldozataival, köztük olyanokkal, akik polgári peres eljárást kezdeményeztek ellene. Az ügy iránti megújult érdeklődés arra késztette az ügyészeket, hogy új büntetőjogi vádakat nyújtsanak be.

Epstein 2019-ben különös körülmények között egy manhattani börtönben –a hivatalos magyarázat szerint – öngyilkos lett. Ghislaine Maxwell 20 éves börtönbüntetését tölti, amiért segített Epsteinnek a gyerekkereskedelemmel kapcsolatos bűncselekmények végrehajtásában. Az Epstein szigetre látogatók neve hiába került nyilvánosságra a hírhedt szigetre látogatók több száz fős névsora ellenük nem indult eljárást legtöbbjüket még csak ki sem hallgatták, ez persze nem meglepő, ha figyelembe vesszük, hogy az Egyesült Államok legbefolyásosabb és leggazdagabb embereiről van szó.