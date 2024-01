„Epstein sikeres pénzügyi tanácsadó volt a ’70-es évek második felétől kezdve. Kissé zavaros céges ügyei már a ’90-es években is voltak, és a szexuális szokásairól is keringtek pletykák. 2005-ben aztán egy floridai nő feljelentést tett a Palm Beach-i rendőrségen, miszerint 14 éves mostohalánya egy idősebb barátnőjével Epstein házában járt, ahol arra kötelezték, hogy vetkőzzön meztelenre, és úgy masszírozza meg Epsteint. A nyomozásba az FBI is bekapcsolódott, és végül öt áldozat, tizenhét tanú eskü alatt tett vallomása, valamint a házkutatások során kiderült, hogy számos tinédzserkorú lánnyal szemben követett el szexuális visszaélést. Az aktusokról rendszeresen készített felvételeket is. A Palm Beach-i házban két rejtett kamerát is talált az FBI, majd később az Igazságügyi Minisztérium közlése szerint a New York-i villájában is kiterjedt megfigyelő rendszer működött. Epsteint végül 2006 nyarán letartóztatták.

De egy vádalkunak köszönhetően a súlyosabb, szövetségi – azaz országos – szintű vádakat ejtették ellene, az esetleges magas rangú bűntársak után pedig beszüntették a nyomozást. Epstein kétrendbeli prostitúciós vádakban bűnösnek vallotta magát a floridai állami bíróság előtt, és 18 hónap börtönbüntetést kapott. Az eléggé enyhe büntetés kapcsán Alexander Acosta akkori floridai ügyész később azt nyilatkozta: olyan információt kapott, hogy Epstein a titkosszolgálatok embere, és ne erőltesse az ügyet. Végül 13 hónap után szabadon is engedték, egy év próbaidős házi őrizettel. Ezalatt többször elrepülhetett a magángépével Manhattanbe és az Amerikai Virgin-szigetekre is, mivel mindkét helyen rendelkezett lakáscélú ingatlannal.

Az elkövetkező években megszámlálhatatlan polgári peres eljárást kezdeményeztek vele szemben különböző áldozatok. Az eljárások jelentős része peren kívüli megegyezéssel végződött. Több esetben azonban már nemcsak az Epstein által elkövetett szexuális visszaélések, zaklatások jelentették a vádat, hanem az is, hogy különböző, magas pozíciójú ügyfelei számára is végezte a lányok »kiközvetítését«. A vádpontok szerint ezen ügyfelek között szerepelt többek között II. Károly brit király kisebbik fia, András herceg; a világhírű massachusetts-i MIT egyetem mesterségesintelligencia-laboratóriumának társalapítója, Marvin Minsky; Barack Obama közel-keleti ügyekkel foglalkozó különmegbízottja, George Mitchell szenátor, valamint Új-Mexikó állam akkori kormányzója, korábban Bill Clinton kormányának energiaügyi minisztere, egykori amerikai ENSZ-nagykövet, a később Obama kormányában is szerepet vállaló Bill Richardson.”