Szakértő a svájci „békekonferenciáról”: A sikert mutatja, hogy Biden inkább Kaliforniában kampányolt

Kiszelly Zoltán politikai elemző a Mozgástér blogon fejtette ki a véleményét a svájci békekonferenciával kapcsolatban, amely szerinte „eleve értelmetlen” volt amiatt, hogy nem hívták meg rá a másik háborús felet, Oroszországot.

A „látványtechnikai megmozdulással” szemben Kiszelly kiemeli, hogy Erdogan török elnök közvetítésével 2022 márciusában már létrejött egy orosz-ukrán tárgyalás, amelyen Moszkva a Krím-félsziget mellett két ukrán megyét (Luhanszk és Donyeck) kért és a Versailles-i békediktátum német hadseregre vonatkozó előírásaihoz hasonlóan egy olyan minimális ukrán haderőt engedélyezett volna, amely nem jelent fenyegetést az orosz biztonsági érdekekre.

„Moszkva akkor hozzájárult volna Ukrajna uniós tagságához. Azóta a Krím mellett már négy ukrán megyét vinnének az oroszok (az előbbieken túl Herszon és Zaporizzsja) és a militarizálódó EU-t elnézve ma már biztosan nem járulnának hozzá Ukrajna uniós tagságához.” – írta az elemző.

Kiszelly Zoltán az elemzésében rámutatott, hogy a globalisták tavaly egy „nagy tavaszi” ukrán ellentámadással akartak a háborúban fordulatot elérni, ami végül nem sikerült.

Az orosz csapatok azóta minden elvesztett területet visszafoglaltak és újabb ukrán városok ostromára készülnek.

Az elemző szerint „a kilőve füstölgő Bradley páncélosok és Leopárd tankok képe azóta is a mémgyárak hálás témája”. Kiszelly szerint mivel a nyugat katonailag már nem tud – és nem is akar – érdemi segítséget nyújtani idén, így ezt a diplomácia területén igyekeznek kompenzálni. A próbálkozás „sikerét” az is mutatja, hogy Joe Biden elnök a svájci „békekonferencia” helyett inkább Kaliforniában kampányolt.

