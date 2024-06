Azért harcoltam Gázában, hogy megvédjem az országom a Hamásztól – egy izraeli arab a Mandinernek

Mohammad Kaabia izraeli arab influenszer és Ariel Kallner izraeli politikus Budapesten

***

Önnek különleges története van. Beszélne kicsit magáról?

Izraeli arab beduin vagyok. Egy észak-izraeli beduin faluban nőttem fel, és egy olyan családból származom, amely sokat tett, és a vérét is áldozta Izrael államáért. Én is szolgáltam az Izraeli Védelmi Erőkben, ahogy azt sok családtagom is tette. A családomból hárman az életüket áldozták, a harcokban estek el.

Az előző háborúban én is harcoltam Gázában a barátaimmal: zsidókkal, beduinokkal és drúzokkal együtt harcoltunk, hogy megvédjük az országunkat attól a barbár szervezettől, amit Hamásznak neveznek. Hát ez vagyok én.

Október 7. kevésbé ismert fejezete, hogy a Hamász arabokat is megölt azon a napon...