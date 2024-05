Súlyos beismerés Ukrajnából: Az oroszok megtalálták a gyenge pontunkat

Nyitókép: VLADIMIR ALEKSANDROV / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP

Az Unian-on megjelent interjúban Jevhen Dikij és az ukrán terrorellenes hadműveletek elemzője és veteránja arról beszéltek, hogy Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés vezetője figyelmeztetett a New York Times-on arra, hogy az orosz támadások Harkiv térségében további 3-4 napig folytatódnak, majd várhatóan Szumi irányába terelődnek. Az elemző szerint ez a forgatókönyv nem zárható ki, mivel hasonló veszélyre figyelmeztettek Harkiv esetében is, ami végül be is következett.

Úgy vélik, ez a helyzet valamiféle mini változata annak, ami 2022. február 24-én történt.

Dikij szerint fontos lenne Budanov figyelmeztetésére odafigyelni, hogy ne érje őket Szumi területén ugyanolyan felkészületlenül a támadás, mint Harkiv esetében. Bár nem valószínű, hogy Oroszország ismét támadást indítana Kijev vagy Csernyihiv ellen, mert nincs meg hozzá a megfelelő erejük és eszközük. Viszont

ha plusz 300 ezer katonát tudnak mozgósítani, akkor a két központi régió is veszélybe kerülhet.

Az elemző szerint az oroszoknak jelenleg nincsenek elegendő tartalékai Harkiv vagy Szumi elfoglalásához, de volt elegendő erejük a határsáv vagy Vovcsánszk elfoglalásához. Azonban az oroszok létszámfölényben vannak, ezért mindent megtesznek, hogy minél több hasznot húzzanak ebből. A gyenge pontot az emberhiányban és a tartalékok hiányában látják, ezért próbálják az oroszok ezt kihasználni, és feszítik az ukrán erőket új frontterületek megnyitásával.

Az oroszok megtalálták a gyenge pontunkat. A gyenge pontunk a tartalékok hiánya, valamint az emberhiány.

– állapította meg a szakértő.