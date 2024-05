Rendőrök az utcákon, szájzár az ellenzéken – szlovák helyzetkép Fico-merénylet után

Nyitókép forrása: VLADIMIR SIMICEK / AFP

***

Korábban lapunknak Pomichal Krisztián, az MCC dunaszerdahelyi központjának igazgatója, a Ma7 korábbi politikai rovatvezetője arról beszélt: az emberek a boltokban, a kávézókban, a villamoson erről beszélgetnek, „s ez határozza meg az előttünk álló időszakot is”.

Pomichal ugyanakkor a szlovák fővárosban hétvégén semmiféle jellel nem találkozott a Fico-merénylettel kapcsolatban, depresszív hangulatot sem érzékelt; Fico ügye helyett elsősorban az európai parlamenti választási kampány képeivel találkozott a pozsonyi belvárosban, s különösebb rendőri extra készültséget sem tapasztalt.

Ezt a kettősséget erősítette meg lapunknak Őry Péter, a Pro Civis Polgári Társulás elnöke, aki kifejtette –

a rendőrség az utasítások alapján fokozott védelem alá vette a tömegrendezvényeket,

beleértve az olyan veszélytelennek tűnőket is, mint a csallóközcsütörtöki tűzoltórendezvényt – egyszerűen félnek attól, hogy egy fanatikus elkövető akár célzottan, akár „csak úgy” támadást hajt végre egy ilyen eseményen. „Megerősítették a rendőrök járőrözését, és bár ezt mi magunk nem látjuk, a szolgálatok is erősebben megfigyelik az internetes tartalmakat” – sorolja. Előállítások, sőt, elítélések is történtek már.

Ami az átlagembert érinti, Őry szerint

„az első két-három napban teljes volt a döbbenet, hiszen Szlovákia történetében még nem volt olyan, hogy regnáló kormányfő ellen merényletet hajtsanak végre”.

Ugyanakkor emlékeztet, hogy a politikai gyilkosságok és egyéb akciók politikusok ellen már a kilencvenes években jelen voltak az országban. Jelesül:

– 1995-ben elrabolták az ország első köztársasági elnökének, Michal Kováčnak a fiát – a Vladimír Mečiar vezette kormány titkosszolgái; őt a titkosszolgák kirángatták az autójából, megverték, és Ausztriába vitték

– 1996-ban, miközben az elrablóknak egyébként később Mečiar kegyelmet adott, Róbert Remiás nyomozóval végeztek egy pokolgéppel, aki az emberrablási ügyben nyomozott.

– 1999-ben Ján Duckyt, Mečiar volt gazdasági miniszterét gyilkolták meg Pozsonyban, három fejlövéssel végezték ki

– erre következett rá Ján Kuciák oknyomozó újságíró meggyilkolása 2018-ban, aminek következtében tüntetések kezdődtek, és a Fico-kormány bukása.

Mint Őry Péter kifejti, már a merényletet követő napon megemelkedett a közbeszédben a gyűlölet szintje, a jelenlegi ellenzéki szavazók vitték ebben a prímet – a szlovák Joj televízió felmérése szerint a korábbi 16 százalékról 21,5 százalékra emelkedett a gyűlölködő hozzászólások aránya a közösségi médiában.